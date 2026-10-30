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跟進星巴克…上海宜家也推「消費入座」 霸王茶姬告示擺了又撤

中國新聞組／北京30日電
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繼星巴克中國實施「消費入座」後，上海徐匯宜家商場餐廳跟進。(取材自南方都市報 )
繼星巴克中國實施「消費入座」後，上海徐匯宜家商場餐廳跟進。(取材自南方都市報 )

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克在中國推行「消費入座」後，上海宜家餐廳及部分茶飲門店也出現類似措施，但多屬門店自主調整，輿論則普遍支持限制占座行為。

星巴克中國實施「消費入座」後，部分餐廳陸續跟進，其中最引發關注的是上海徐匯宜家商場餐廳，被目擊餐廳保安直接勸離占座不消費的顧客。霸王茶姬、奈雪的茶部分門店也擺放了「消費入座」提示牌，品牌方稱目前是門店自主行為，但座位優先提供給消費顧客。而星巴克在實施「消費入座」後，有中國網民發起抵制，但由於輿論多均支持星巴克的做法，不僅抵制未見效，還遭網民貼出星巴克滿座照片群嘲：「星巴克損失直接高達0元」。

據南方都市報報導，近日有網民在網上發布圖片，稱上海徐匯宜家商場餐廳平日也開始實行「消費入座」，「周二、周四有保安勸離占座不消費的顧客」。據圖片，該餐廳在門口擺放了溫馨提示，提示牌寫著，「為保障餐廳用餐環境，本餐廳座位僅供餐廳消費顧客使用。」

宜家中國回應指出，網上的顧客溫馨提示，「是宜家上海徐匯商場基於顧客反饋及門店日常運營開展的倡議，其目的是進一步提升顧客用餐體驗。」國內其餘宜家商場餐廳尚未同步實施。

宜家上海徐匯商場方面表示，「近期，我們通過顧客反饋及日常觀察發現，宜家徐匯商場瑞典風味餐廳內出現了長時間占用座位、喧嘩、食用自帶食物等非用餐行為，在一定程度上影響部分顧客的正常就餐和用餐體驗。因此，我們將在每周二和周四開啟『用餐就坐』的引導。」希望藉此確保座位資源能更好地服務於有實際用餐需求的顧客。

無獨有偶，霸王茶姬、奈雪的茶部分門店也被消費者發現擺放了「消費入座」提示牌，引發網民猜測兩大連鎖品牌是否也將跟進星巴克在全國門店推行「消費入座」。

對此，霸王茶姬方面表示，這屬於門店的自主行為，在具體執行上，門店會結合現場情況靈活處理。奈雪的茶官方客服人員則表示，總部沒有「消費入座」提示牌擺放要求，但門店可以根據實際情況決定是否擺放提示牌。

霸王茶姬山東一門店對此表示，此前擺放過「消費入座」提示牌，但昨晚已撤掉，提示牌僅起到提示作用，擺放期間沒有強制要求入座顧客消費。奈雪的茶成都一門店也表示，之前擺放的「消費入座」提示牌已撤除。

星巴克自10月22日起在全國門店施行「消費入座」，一度引發部分網民在社交平台上發起抵制，但大批網民反而支持店方做法，嘲諷事主占用座位卻不消費，近日紛紛貼出星巴克門店滿座的照片，嘲諷「你抵制星巴克，導致星巴克失去了一位免費佔便宜用戶，損失直接高達0元。」，還有網民補充指，店方實際上是減少虧損，因為不消費的人還會免費使用店內的充電設施及冷氣。

繼星巴克中國實施「消費入座」後，上海徐匯宜家商場餐廳跟進。(取材自紅星新聞)
繼星巴克中國實施「消費入座」後，上海徐匯宜家商場餐廳跟進。(取材自紅星新聞)

精華 FAQ

  • 宜家稱，因顧客反映及日常觀察發現餐廳出現長時間占座、喧嘩、食用自帶食物等情況，影響正常就餐體驗，因此在每周二、周四啟動用餐就坐引導。

  • 目前兩品牌都未宣布全國統一推行，官方說法均指向門店自主決定；部分門店曾擺放提示牌，但之後已撤除，執行上會依現場情況靈活處理。

  • 雖然有少數網民發起抵制，但多數輿論支持星巴克，認為此舉可減少非消費者占用座位、充電與冷氣資源，甚至有人貼出滿座照片反諷抵制無效。

星巴克

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