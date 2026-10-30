撿破爛、啃饅頭…山東貨車司機自學AI 一天燒掉8億Token

自學AI的山東威海貨車司機胡宏基。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 山東47歲貨車司機胡宏基自學AI後沉迷研究，因Token開銷龐大而靠撿廢品維生，還開發反詐、健康監測與剪輯AI工具。

AI成癮近年好發在遊戲、社群媒體 、短語音及AI聊天依賴等領域，山東則有一名貨車司機因痴迷AI研究，又無力承擔AI的Token（詞元）開銷，只好節衣縮食，並以撿拾紙殼、廢品變賣換取資金維生，曾靠10元（人民幣，下同）饅頭配白水就撐過一周，賣一次廢品收入大約可以支撐一個月的Token套餐，自稱AI苦行僧。研究強度最高的時候，他單日能消耗8億多Token。

據快科技報導，山東威海47歲貨車司機胡宏基自今年3月開始自學AI、研究Agent後，在開發者圈子走紅，網友稱他「怪教授」，他也受邀登上GIAC全球智能應用開發與架構大會，和業內學者同台交流。

胡宏基銀行卡常年沒有存款，無力承擔AI的Token開銷，便靠撿拾紙殼、廢品變賣換取資金，他一周賣一次廢品，所得收入就可以支撐一個月的Token套餐。為維持基本生活，他有空時依舊跑車拉貨、打零工，不過每月只有少部分時間用來跑貨運，八成精力都投入在AI研究上。

剛入門AI那段時間，他經常一天連續鑽研二十多個小時，啃讀AI底層邏輯。遇到項目卡殼時、連續兩周沒有進展時，壓力巨大的他選擇壓縮伙食，從一日兩餐改成兩日一餐。「一個多禮拜，就靠買10塊錢的饅頭，饅頭就白水，就這麼過來了。」

胡宏基表示，在自學AI前，他曾主動對接威海高新區公安，自費搭建反詐答題網站，前後投入數萬元，網站已經穩定運營近3年；今年他結合自身職業痛點，自研 「AI健康醫生」，監測貨車司機職業病；現在還在嘗試訓練AI，模仿人腦的剪輯邏輯，實現自動視頻剪輯。

他表示，一個星期賣一次廢品可以夠一個月的TokenPlan，需要生活費也會撿破爛、打零工、跑車拉貨，每個月工作時間不到50%。他母親很難理解他的這份追求，但也表示，兒子已經成年，能養活自己、不做壞事，她便不再過多干涉。

對於有人勸他用AI快速變現賺快錢的提議，胡宏基說，他更想做有里程碑意義的事；「只活著花不了多少錢，不考慮未來，過好當下。」他現在用的還是2019年的舊MacBook，經常卡頓，打算趁著雙十一換新電腦。