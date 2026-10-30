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上海麵包吹起「冷凍」風 鎖定年輕人、追求便宜小家庭

記者黃雅慧／綜合報導
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文章摘要整理：

上海麵包市場吹起冷凍風，業者以低價、方便與冷藏久放吸引年輕人和小家庭，台商也積極進場，視其為景氣低迷下的新機會。

隨著消費與生活型態改變，上海的麵包賽道近期吹起了「冷凍」風，商家鎖定年輕群體與追求便宜、便利的小家庭，認為充滿機會而投入。這是一窩蜂現象，還是新的消費習慣正在形成？

近年中國烘焙業進入寒冬，數據顯示，截至今年7月的1年間，將近8.5萬家烘焙店退出市場。「便宜」是這批冷凍烘焙店最鮮明的標籤。以便宜著稱的「爐邊皮皮」大部分麵包單品都在2.9元人民幣（約0.43美元）至6.9元。司康、蛋糕等產品價格稍高，大約7.9元至17.9元。

對許多消費者來說，冷凍麵包效期長，買回家冷凍保存幾個月，要吃的時候拿出來解凍、加熱，口感和現做的幾乎沒差別。這股冷凍麵包熱潮，隨即在連鎖店鋪開，商業嗅覺敏銳的台商也抓住機會，原本從事內衣產業的台灣春億集團總裁蘇揚修聯手台商蘇建誠、上海百樂門老闆趙世崇，鎖定這個新賽道，決定再拚搏一把。

在上海九亭地區合作經營的貝比食代門店，貝比食代蘇姓店長認為，冷凍麵包前景可期，他觀察上海人生活節奏快，趕上班時，很難排隊買早餐，冷凍麵包具備方便快捷優勢，消費客群主要是年輕人。

蘇揚修提到，經歷疫情衝擊，經濟不景氣可能會持續一段時間，不過，家家戶戶對於麵包有需求，加上冷凍麵包價格低，一頓早餐可能花不到十元，符合當前市場需求。他預計，像貝比食代這樣的冷凍麵包店，大概三個月就能回本甚至盈利。

面對爐邊皮皮這樣強勁對手，貝比食代有何優勢？貝比食代營銷長劉靖琳說，一是台商的資歷、人脈與關係，持續拓展業務；其次是目前店面主要面向社區型客戶，相對穩定。

精華 FAQ

  • 主要因消費習慣與生活節奏改變，年輕人與小家庭重視便宜、方便及可久放的產品；在烘焙業退潮之際，冷凍麵包被視為新機會。

  • 這類店最大特色是便宜，像爐邊皮皮多數單品落在2.9元至6.9元，司康和蛋糕約7.9元至17.9元，且可冷凍保存數月。

  • 台商認為上海人生活節奏快，冷凍麵包能解決早餐便利需求，且價格低、客群穩定；他們預估社區型門店約3個月就能回本甚至獲利。

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