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愛滾泥巴全身黑 黑龍江8歲東北虎「相親」屢失敗

中國新聞組／北京30日電
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「二埋汰」。（視頻截圖）
「二埋汰」。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

黑龍江東北虎林園的8歲雄虎「二埋汰」因愛滾泥巴、外型邋遢，相親屢遭雌虎冷落；園方表示繁殖順其自然，牠目前仍是園區明星。

黑龍江東北虎林園一隻名為「二埋汰」的8歲雄性東北虎，近日因一身泥漿去相親卻被雌虎嫌棄的全過程被遊客拍下，再次成為焦點。園區工作人員確認，「二埋汰」已相當於人類40歲，雖正值壯年且長相不差，卻因常年極度熱愛滾泥坑、髒兮兮的形象深植同伴之心，近年談崩了好幾段感情，至今依然單身。

根據中國新聞周刊報導，出生於2018年的「二埋汰」，從小就喜歡在泥坑打滾，身上隨時裹著一層厚厚泥垢包漿。園方表示，東北虎林園採取接近自然的環境，不強迫老虎交配與繁殖，發情期全憑老虎自行結合。雖然園區會定期幫牠清潔，但往往上午洗完下午又髒了。2024年初曾有雌虎願意讓牠跟著，如今感情已破裂；近期牠即便特地把自己收拾乾淨去接近小雌虎，也因過往「太埋汰」（北方方言，指不乾淨）的印象深刻而慘遭無視。

剛從泥坑出來的「二埋汰」。（視頻截圖）
剛從泥坑出來的「二埋汰」。（視頻截圖）

看到「二埋汰」裹著泥漿相親失敗的畫面，著急的遊客與廣大網友紛紛留言調侃，「二埋汰你可長點心吧，人家圖你啥？圖你歲數大？圖你不洗澡？」、「好好的老虎，怎麼就找不到對象呢」；也有網友笑稱，「相親第一印象太重要了，平時不修邊幅，臨時洗個頭也沒用」。

二埋汰和泥塘。（視頻截圖）
二埋汰和泥塘。（視頻截圖）

背景顯示，東北虎林園為老虎提供了水與土的自然環境，夏季炎熱時老虎會泡水降溫，冬天則因泥坑凍結而顯得較為乾淨。動物專家指出，許多動物如河馬、大象或水鹿都會進行泥浴以防蚊蟲和降溫，泥垢在自然界往往不是減分項。然而野生東北虎多為獨居，找對象涉及領域、氣味標記與繁殖狀態等複雜條件。

「二埋汰」（右）也曾期待過愛情。（取材自中國新聞周刊）
「二埋汰」（右）也曾期待過愛情。（取材自中國新聞周刊）

雖然「二埋汰」在戀愛市場上屢屢受挫，但牠毫無偶像包袱的個性讓牠成為園區內的超級明星。面對遊客的圍觀與關切，園方透露「二埋汰」身心指標完全正常，如今依然悠閒地趴在園區假山上，對於外界的催婚顯得十分淡定，繼續過著屬於牠的自在生活。

精華 FAQ

  • 因為牠被拍到一身泥漿去相親，卻遭雌虎嫌棄，畫面被遊客上傳後迅速爆紅。加上牠平時就愛滾泥坑，邋遢形象鮮明，讓牠成了話題主角。

  • 園方認為，二埋汰雖然正值壯年、身體狀況正常，但因長年愛玩泥巴、外表常常髒兮兮，給同伴留下深刻印象。即使臨時洗乾淨，也不容易扭轉既有觀感。

  • 園區採接近自然的飼養方式，不會強迫老虎交配或安排繁殖，而是讓牠們在發情期自行結合。園方也會提供水與土的環境，讓老虎維持較自然的生活狀態。

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