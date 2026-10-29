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河北盧龍甘薯產值破10億元 帶動6000多農戶增收

樊嘉琳／河北報導
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薯田溯源直播現場，當地自2018年布局短影音電商，內容瀏覽量累計超過8億次，線上...
薯田溯源直播現場，當地自2018年布局短影音電商，內容瀏覽量累計超過8億次，線上年度銷售額近千萬元。(圖／聯合影音號)

AI摘要

文章摘要整理：

河北盧龍以甘薯全產業鏈發展帶動增收，從育苗、種植到加工與直播銷售同步升級，年產值突破10億元，成為地方特色農業示範。

河北秦皇島盧龍是有「中國甘薯之鄉」之稱的知名甘薯產區，當地種植面積12.7萬畝，鮮薯年產量24.4萬噸，畝產從過去2000多斤提升到6000至9000斤，全產業鏈產值突破10億元人民幣，帶動6000多戶農戶增收。

為穩固產業源頭品質，盧龍當地布建200多畝專屬甘薯育苗基地，年育苗產能可突破8億株，足以供應50萬畝土地的種植需求，篩選60餘個甘薯品種，挑出適合加工澱粉、粉條的優良品系。

盧龍甘薯加工起步早，但早年市場秩序並不規範，部分商戶出現粉條摻雜雜質、半成品未完全乾燥即對外銷售等亂象。對此，河北中薯農業科技有限公司董事長劉旭表示，「以前我們往外收購，產品標準參差不齊。所以我們才要往下做種植端，把源頭控住。」

收購端實行保價機制，只收指定的23個品種，市場價高於保底價按市場價結算，低於保底價則按保底價收。「我們給農戶提供改良後的薯苗，大概可以幫農戶增收30%，一畝地淨利大約1000到1500元。」劉旭表示，村民既可種植，也能進車間務工，雙管道增加收入。

盧龍甘薯做到全薯利用，薯葉，薯塊，薯渣各有用途，再開發代餐，零食，特膳等加工品，一顆甘薯從葉到塊都有用。線上銷售是另一條重要管道，當地2018年起做短影音電商，邀外部達人到廠區溯源直播，同時搭建帳號矩陣，累計瀏覽量突破8億次，單場直播銷售額可達20、30萬元。

「現在民眾吃農產品，不再只求吃飽，更看重真材實料，吃得健康。」劉旭認為，市場對於純正、無添加的紅薯粉條需求持續攀升，盧龍甘薯的未來仍有空間。

精華 FAQ

  • 當地甘薯種植面積達12.7萬畝，鮮薯年產量24.4萬噸，畝產提升至6000到9000斤，全產業鏈產值突破10億元，並帶動6000多戶農戶增收。

  • 當地布建200多畝專屬育苗基地，年育苗產能超過8億株，可供應50萬畝種植需求，並從60餘個品種中篩選出適合加工澱粉與粉條的優良品系。

  • 企業以保價機制收購指定23個品種，並提供改良薯苗，協助農戶增收約30%，每畝淨利約1000到1500元；同時透過加工、直播電商與全薯利用拓展市場。

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