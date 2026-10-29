我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

大器晚成、熟悉的「李公安」…金雞影帝戈治均90歲逝世

中國新聞組╱北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
戈治均在《白鹿原》中的角色。(取材自中國新聞周刊 )
戈治均在《白鹿原》中的角色。(取材自中國新聞周刊 )

AI摘要

文章摘要整理：

中國資深演員戈治均10月26日於北京病逝，享壽90歲；他以《押解的故事》中的李公安奪金雞影帝，並以《秋菊打官司》《白鹿原》等作品留下經典表演。

中國資深演員、金雞獎最佳男主角得主戈治均，10月26日在北京病逝，享壽90歲，其代表作有「白鹿原」、「秋菊打官司」、「走向共和」等；陝西人民藝術劇院發布訃告表示悼念，並指出他的離去是陝西文藝界及中國話劇、影視表演事業的重大損失，訃告中稱讚他「崇德尚藝、淡泊名利，先生之風，山高水長」。

陝西人民藝術劇院發布戈治均訃告，遺體告別儀式訂於10月29日上午9時在北京大興殯儀館舉行。

中國新聞周刊報導，戈治均一生參演過多部經典影視作品，2001年他憑藉電影「押解的故事」中的基層民警「李公安」一角，以65歲高齡榮獲第21屆中國電影金雞獎最佳男主角獎，是名副其實大器晚成的影帝。獲獎後他十分謙虛地表示：「在獲獎後的好一陣子裡我都感覺手足無措，不知說什麼，也不知幹什麼好。」

2017年，他在電視劇「白鹿原」中飾演鹿泰恆，播出期間他曾感慨，「這應該是我的封箱之作了」，該角色最終也成為他演藝生涯中最後一個重要角色。

戈治均逝世的消息傳出後，在網路上引發廣大影迷與網友的沉痛悼念，「看到照片就認出這張熟悉的臉，演得太生活化了，真正做到了戲比天大」、「老藝術家一路走好，感謝您留下來的李公安、榮祿和鹿泰恆等經典角色」；也有網友留言讚許「不慕名利、扎根人民，這才是真正值得尊敬的人民表演藝術家」。

戈治均1936年出生於山西運城，大學就讀於西安交通大學水利系，畢業後因熱愛表演轉而投入文藝事業，先後任職於西安電影製片廠及陝西人民藝術劇院，長年深耕話劇舞台與影視表演。他早年曾在張藝謀執導的「紅高粱」中擔任配音，1992年在電影「秋菊打官司」中飾演熱心調解的基層警察「李公安」，片中他牽著牛無奈地說出：「我這個公安，連你的事也沒辦好，只能牽牛了」，自然不露痕跡的演技讓他徹底被觀眾熟知。

雖然戈治均很少站在銀幕最中央，但他一生堅持現實主義創作，塑造無數深植人心的角色。從「走向共和」裡的榮祿、「龍年檔案」裡的龍福海，到「白鹿原」中的鹿泰恆，他將歲月沉澱融於表演之中，為中國影視與話劇事業留下了寶貴的藝術財富。

老戲骨戈治均逝世。（取材自微博）
老戲骨戈治均逝世。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 根據陝西人民藝術劇院訃告，戈治均於10月26日在北京病逝，享壽90歲，遺體告別儀式訂於10月29日上午9時在北京大興殯儀館舉行。

  • 因為他在65歲時才憑電影《押解的故事》中的基層民警李公安一角，拿下第21屆中國電影金雞獎最佳男主角，屬於晚年才獲廣泛肯定的演員。

  • 他在《秋菊打官司》演李公安、《走向共和》演榮祿、《龍年檔案》演龍福海，還在《白鹿原》飾鹿泰恆，這些角色都以自然真實的表演深植人心。

遺體

上一則

車險續保被卡 老戲骨董勇批太平洋保險：店大欺客

下一則

紅二代、團派背景 劉延東是政治局少見的女性身影

延伸閱讀

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
「星際爭霸戰」痛失夥伴 沃爾特凱尼格90歲離世

「星際爭霸戰」痛失夥伴 沃爾特凱尼格90歲離世
「捍衛戰士」、「小鎮風雲」湯姆史凱瑞特離世 享耆壽93歲

「捍衛戰士」、「小鎮風雲」湯姆史凱瑞特離世 享耆壽93歲

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱