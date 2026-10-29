大器晚成、熟悉的「李公安」…金雞影帝戈治均90歲逝世

戈治均在《白鹿原》中的角色。(取材自中國新聞周刊 )

AI摘要 文章摘要整理： 中國資深演員戈治均10月26日於北京病逝，享壽90歲；他以《押解的故事》中的李公安奪金雞影帝，並以《秋菊打官司》《白鹿原》等作品留下經典表演。

中國資深演員、金雞獎最佳男主角得主戈治均，10月26日在北京病逝，享壽90歲，其代表作有「白鹿原」、「秋菊打官司」、「走向共和」等；陝西人民藝術劇院發布訃告表示悼念，並指出他的離去是陝西文藝界及中國話劇、影視表演事業的重大損失，訃告中稱讚他「崇德尚藝、淡泊名利，先生之風，山高水長」。

陝西人民藝術劇院發布戈治均訃告，遺體 告別儀式訂於10月29日上午9時在北京大興殯儀館舉行。

中國新聞周刊報導，戈治均一生參演過多部經典影視作品，2001年他憑藉電影「押解的故事」中的基層民警「李公安」一角，以65歲高齡榮獲第21屆中國電影金雞獎最佳男主角獎，是名副其實大器晚成的影帝。獲獎後他十分謙虛地表示：「在獲獎後的好一陣子裡我都感覺手足無措，不知說什麼，也不知幹什麼好。」

2017年，他在電視劇「白鹿原」中飾演鹿泰恆，播出期間他曾感慨，「這應該是我的封箱之作了」，該角色最終也成為他演藝生涯中最後一個重要角色。

戈治均逝世的消息傳出後，在網路上引發廣大影迷與網友的沉痛悼念，「看到照片就認出這張熟悉的臉，演得太生活化了，真正做到了戲比天大」、「老藝術家一路走好，感謝您留下來的李公安、榮祿和鹿泰恆等經典角色」；也有網友留言讚許「不慕名利、扎根人民，這才是真正值得尊敬的人民表演藝術家」。

戈治均1936年出生於山西運城，大學就讀於西安交通大學水利系，畢業後因熱愛表演轉而投入文藝事業，先後任職於西安電影製片廠及陝西人民藝術劇院，長年深耕話劇舞台與影視表演。他早年曾在張藝謀執導的「紅高粱」中擔任配音，1992年在電影「秋菊打官司」中飾演熱心調解的基層警察「李公安」，片中他牽著牛無奈地說出：「我這個公安，連你的事也沒辦好，只能牽牛了」，自然不露痕跡的演技讓他徹底被觀眾熟知。

雖然戈治均很少站在銀幕最中央，但他一生堅持現實主義創作，塑造無數深植人心的角色。從「走向共和」裡的榮祿、「龍年檔案」裡的龍福海，到「白鹿原」中的鹿泰恆，他將歲月沉澱融於表演之中，為中國影視與話劇事業留下了寶貴的藝術財富。

老戲骨戈治均逝世。（取材自微博）