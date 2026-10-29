紅二代、團派背景 劉延東是政治局少見的女性身影

劉延東2016年11月25日會見當時的德國總理梅克爾。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 前中國國務院副總理劉延東逝世，外界認為她兼具紅二代與團派背景，且是中共高層少見女性，折射鄧江胡時代退場與習近平時代女性升遷受限。

官方新華社昨公布，中國國務院 前副總理劉延東因病在北京逝世，享壽81歲。外媒分析指出，在中共 高層，劉延東是少數同時擁有革命幹部家庭、共青團和統戰系統背景的領導人；「紅二代」與「團派」是她仕途上最鮮明的兩個標籤。劉延東是政治局裡少見的女性身影，她的逝世，被視為鄧江胡時代的徐徐落幕，也提醒外界一個現象：習近平 掌權後，沒有繼續任命高層女性領導人。

英國廣播公司（BBC）報導指出，劉延東是習近平上台以來層級最高的女性官員之一。她與隨後的孫春蘭，是習近平執政前期僅有的兩位女性中央政治局委員。

劉延東的第一個標籤，是「紅二代」。她的父親劉瑞龍是中共早期革命幹部，曾參與創建中國工農紅軍第14軍（紅14軍），後來擔任解放軍第三野戰軍後勤司令兼政治委員，深度參與國共內戰。

劉延東的第二個標籤，是「團派」。1982年，劉延東進入中國共產主義青年團中央委員會（共青團中央），先後擔任書記處書記、常務書記，以及全國青聯副主席、主席，在這一系統工作至1991年。「團派」是外界用來描述具有共青團任職經歷、尤其與胡錦濤存在工作聯繫的一批官員，李克強、胡春華等都是代表人物。

劉延東與香港的工作聯繫，主要貫穿她在統戰部和國務院任職的時期。當時正值香港特區與中央政府關係融洽之時，劉延東多次訪問香港。劉延東的女兒楊帆也長期在香港工作。

報導稱，劉延東的逝世提醒外界一個現象：從吳儀、劉延東到孫春蘭，中共政治局曾連續20年保持至少一名女性委員，直到2022年中共「二十大」中斷，再無女性政治局委員。

另據美國之音報導，劉延東是雖是中國政壇少有的女性高層領導人，但是不過是中共冷酷無情的大機器上的一顆螺絲釘而已；她的去世，被視為鄧江胡時代的徐徐落幕。報導引述中國政治經濟時評人鄭旭光表示，習近平牢牢掌握政權之後，有很多不按照慣例出牌的做法，沒有繼續任命高層女性領導人就是一例。