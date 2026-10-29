統戰部首位女部長 前國務院副總理劉延東81歲病逝

前中國副總理劉延東28日逝世。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東10月28日在北京病逝，享壽81歲；她曾是中央統戰部首位女部長，並在教科文衛與婦兒工作上留下深遠影響。

中國前國務院 副總理、前中共 中央政治局委員劉延東，10月28日下午2時53分在北京病逝，享壽81歲。新華社於當晚發布訃告，稱她是「中國共產黨 的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，並盛讚其為中共統一戰線工作，以及中國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的傑出領導人。

1945年出生的劉延東為江蘇南通人，父親是華野後勤司令劉瑞龍。身為將門之女，她於1964年考入清華大學工程化學系並加入中國共產黨。畢業後深耕基層，在河北唐山及北京的化工廠生產一線任職近十年，後取得吉林大學法學博士學位。

1982年至1991年間，劉延東進入共青團中央書記處任職，展開其政壇生涯。

1991年，劉延東進入中共中央統戰部，開啟長達16年的統戰歲月，並於2002年至2007年擔任中央統戰部部長、第10屆全國政協副主席，成為中央統戰部首位女部長，被譽為「統戰掌門人」。她柔性處理政黨、階層與海內外同胞關係，展現獨特親和力。

在港台事務上，劉延東淵源極深。她曾任全國人大香港特區籌備委員會委員，2004年訪港時因行程緊湊、展現高效作風，被港媒譽為「劉旋風」。在涉台領域，她於2005年出席《反分裂國家法》座談會時表態，願聽取台灣同胞意見；2012年擔任國務委員期間，更曾傳出計畫率團赴台參加文化展覽，後因雙方層級對等考量未能成行。

2007年起，劉延東歷任第17、18屆中共中央政治局委員，並於2008年至2018年間先後出任國務委員與國務院副總理，成為繼吳儀之後新中國第四位女副總理。期間她兼任北京奧組委副主席，並主抓教育、科技、醫療與婦嬰權益，推動教育經費占GDP 4%目標及醫改下沉，被外界稱為教科文衛事業的「大管家」。

近年劉延東多次傳出健康欠佳，陸續缺席2026年8月的江澤民百年誕辰大會及9月30日的國慶招待會。如今訃告傳出，其夫楊元惺攜子孫悼念，結束了她橫跨數十年、功過卓著的政壇生涯。

美國總統川普曾在白宮會見劉延東。（新華社）