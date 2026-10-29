我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

統戰部首位女部長 前國務院副總理劉延東81歲病逝

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前中國副總理劉延東28日逝世。(中新社)
前中國副總理劉延東28日逝世。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東10月28日在北京病逝，享壽81歲；她曾是中央統戰部首位女部長，並在教科文衛與婦兒工作上留下深遠影響。

中國前國務院副總理、前中共中央政治局委員劉延東，10月28日下午2時53分在北京病逝，享壽81歲。新華社於當晚發布訃告，稱她是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，並盛讚其為中共統一戰線工作，以及中國教育科技、醫療衛生、婦女兒童工作的傑出領導人。

1945年出生的劉延東為江蘇南通人，父親是華野後勤司令劉瑞龍。身為將門之女，她於1964年考入清華大學工程化學系並加入中國共產黨。畢業後深耕基層，在河北唐山及北京的化工廠生產一線任職近十年，後取得吉林大學法學博士學位。

1982年至1991年間，劉延東進入共青團中央書記處任職，展開其政壇生涯。

1991年，劉延東進入中共中央統戰部，開啟長達16年的統戰歲月，並於2002年至2007年擔任中央統戰部部長、第10屆全國政協副主席，成為中央統戰部首位女部長，被譽為「統戰掌門人」。她柔性處理政黨、階層與海內外同胞關係，展現獨特親和力。

在港台事務上，劉延東淵源極深。她曾任全國人大香港特區籌備委員會委員，2004年訪港時因行程緊湊、展現高效作風，被港媒譽為「劉旋風」。在涉台領域，她於2005年出席《反分裂國家法》座談會時表態，願聽取台灣同胞意見；2012年擔任國務委員期間，更曾傳出計畫率團赴台參加文化展覽，後因雙方層級對等考量未能成行。

2007年起，劉延東歷任第17、18屆中共中央政治局委員，並於2008年至2018年間先後出任國務委員與國務院副總理，成為繼吳儀之後新中國第四位女副總理。期間她兼任北京奧組委副主席，並主抓教育、科技、醫療與婦嬰權益，推動教育經費占GDP 4%目標及醫改下沉，被外界稱為教科文衛事業的「大管家」。

近年劉延東多次傳出健康欠佳，陸續缺席2026年8月的江澤民百年誕辰大會及9月30日的國慶招待會。如今訃告傳出，其夫楊元惺攜子孫悼念，結束了她橫跨數十年、功過卓著的政壇生涯。

美國總統川普曾在白宮會見劉延東。（新華社）
美國總統川普曾在白宮會見劉延東。（新華社）

精華 FAQ

  • 新華社訃告指出，劉延東於10月28日下午2時53分在北京病逝，享壽81歲。她是中國前國務院副總理、前中共中央政治局委員。

  • 她於2002年至2007年擔任中央統戰部部長，成為中央統戰部首位女部長，也被稱為「統戰掌門人」，長期處理政黨、階層及海內外同胞關係。

  • 她在2008年至2018年間先後出任國務委員與國務院副總理，主抓教育、科技、醫療與婦嬰權益，並推動教育經費占GDP 4%目標及醫改下沉。

共產黨 國務院 中共

上一則

紅二代、團派背景 劉延東是政治局少見的女性身影

下一則

中追索成功 澳洲返還北宋帝陵2文物 分別為武文官像頭部

延伸閱讀

中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲

中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲
中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

五中反腐 前中聯部長劉建超斷崖式貶官 正部降為處級

五中反腐 前中聯部長劉建超斷崖式貶官 正部降為處級
五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱