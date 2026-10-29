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中泰校企合作共建實訓基地 培養新能源車人才

中國新聞組╱北京29日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國與泰國在柳州共建新能源汽車國際產教融合實訓基地，透過校企合作、訂單班與跨國資源整合，聯合培養具新能源技術與國際視野的人才。

據中新社報導，中國與泰國校企共建的新能源汽車國際產教融合實訓基地，27日在廣西柳州市揭牌。基地將通過跨國共建實訓平台、開設新能源汽車訂單班等方式，聯合培養技術技能人才。

報導指出，該基地由中泰校企多方攜手共建。柳州鐵道職業技術學院校長覃海波介紹，上汽通用五菱汽車股份有限公司提供產業、設備和海外市場資源；泰國唐恩職業技術學院保障生源供給與泰國端教學落地；泰國ＷＳＴ公司打通海外運營渠道；柳州鐵道職業技術學院共享教學實訓與師資力量，構建「院校—企業—海外機構」協同育人格局。

泰國唐恩職業技術學院校長普利．唐班雅表示，國際教育與職業教育合作將成為開發人力資源的重要機制。泰方尤其看好在新能源技術、電動汽車、電子電氣系統等領域開展合作，為未來勞動力市場培養人才。上汽通用五菱人力資源部總經理劉作梅表示，兼具新能源技術能力與國際化視野的高素質技能人才，已成為推動中泰產業協同的核心。

當天，上汽通用五菱向該基地捐贈20餘輛實訓車輛，作為跨國聯動培養人才的全新探索。

統計顯示，柳州今年1月至8月汽車出口28萬台套、同比增長35%，其中新能源汽車出口10.5萬台套、同比增長87.9%。目前該市已與八個東協國家60餘所院校開展合作項目110項，聯合培養各類技能人才。

而除了泰國以外，中國與馬來西亞、印尼、吉爾吉斯、巴基斯坦、柬埔寨等國都有校企合作培訓新能源汽車相關人才的項目。今年10月16日，上合組織國家新能源汽車行業產教融合共同體成立儀式在天津舉行。來自上合組織成員國院校、新能源汽車行業機構的12位代表，共同啟動上合組織國家新能源汽車行業產教融合共同體。該共同體依託中國—上海合作組織職業技術教育合作中心這一重要平台，由上合組織國家相關院校、新能源汽車行業企業機構共同發起組建，旨在打造區域性新能源汽車產教融合標竿。

精華 FAQ

  • 該基地於廣西柳州市揭牌，目的是透過跨國共建實訓平台、開設訂單班與校企協同培育模式，聯合培養新能源汽車領域的技術技能人才。

  • 上汽通用五菱提供產業、設備與海外市場資源，泰國唐恩職業技術學院負責生源與泰國端教學，泰國WST公司打通海外運營渠道，柳州鐵道職業技術學院則共享師資與實訓資源。

  • 柳州1月至8月汽車出口28萬台套、年增35%，新能源汽車出口10.5萬台套、年增87.9%；當地也已與8個東協國家60餘所院校合作110項，並推動上合組織國家相關產教融合共同體成立。

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