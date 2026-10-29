持美駕照在中國能開車嗎？女被攔稱「兩國應比照辦理 」

江蘇南京一名女子遇到交警檢查時，與同車人交換座位，引起警方懷疑。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 南京一名女子持美國駕照在檢查站前換座位被識破，雖主張中美應互認駕照，仍因未取得中國駕照而被認定無照駕駛。

江蘇南京一名女子持美國駕照開車，遇到交警檢查時，竟與同車人交換座位，遭警方識破。她辯稱：「美國都認可我們中國駕照」，認為中國也應接受美國駕照，但交警不予採納，最終依無照駕駛處罰。

綜合媒體報導，事件發生在南京天然公安檢查站附近。當時女子駕車接近檢查站，突然與車內另一人交換座位，異常舉動引起執勤交警注意。

面對警方詢問，女子坦承自己的中國駕照尚未辦妥，目前只有美國駕照，但堅稱自己並非無照駕駛。

她向交警解釋：「美國都認可我們中國駕照，它是可以給你三個月拿中國駕照開車的。」認為既然美國允許持中國駕照開車，中國也應比照辦理。

不過，交警指出，中國與美國並未實施駕照全面互認，美國駕照不能直接在中國道路上使用。女子因未取得中國機動車駕駛證，最終被依法認定無照駕駛，至於具體罰款金額及是否拘留，尚未公布。

根據中國「道路交通安全法」第99條，未取得機動車駕駛證便開車，可處200元至2000元（人民幣，下同）罰款，並得處15日以下拘留。江蘇省另規定，無照駕駛非營業用汽車，罰款1000元。

律師指出，持有境外駕照者，必須符合相關申請條件，並通過公安機關交通管理部門規定的考核，才能換領中國駕照。

不過，持美國駕照者不一定需要重新參加所有駕駛考試。依中國相關規定，符合條件者申請小型汽車駕照，通常只須通過科目一理論考試，不必重考科目二、科目三的駕駛技能測驗。

申請時須準備身分證明、身體條件證明、有效境外駕照及必要的中文翻譯等文件。若只是短期回中國探親或旅遊，符合條件者也可申請臨時機動車駕駛許可，有效期限依停居留情況而定，最長可達一年。

至於女子聲稱「中國駕照在美國可以開三個月」，實際上也並非全美通用規定。美國駕照制度主要由各州管理，部分州允許中國旅客持有效中國駕照短期開車，但各州對證件及駕駛資格的要求不同，不能一概而論。

類似事件並非首例。今年8月，甘肅酒泉一名男子也在接近交警檢查點時，與副駕駛交換座位，並出示美國駕照。警方查出他的中國駕照早已遭註銷，最終同樣依無照駕駛處理。

交警提醒，持有境外駕照不代表能直接在中國開車，應事先辦妥合法駕駛證件，以免觸法。

面對警方詢問，女子坦承自己的中國駕照尚未辦妥，目前只有美國駕照，但堅稱自己並非無照駕駛。（視頻截圖）