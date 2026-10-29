1張9.9元…成都7歲「啾老闆」擺攤畫肖像 深夜還有人排隊
成都7歲女孩啾啾在咖啡店與市集擺攤畫肖像，從1元一路漲到9.9元仍生意火熱，靠獨特童趣畫風吸引排隊人潮。
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成都7歲女孩啾啾在咖啡店與市集擺攤畫肖像，從1元一路漲到9.9元仍生意火熱，靠獨特童趣畫風吸引排隊人潮。
成都錦江區一家咖啡店裡，七歲的小朋友啾啾進入了「心流」狀態，任眼前人來人往，背後的音樂嘈雜，她只專注於指尖的畫筆和眼前的模特，不時抬頭觀察，然後低頭作畫。她的小攤上擺著一個用紙殼子做的門頭，上面稚嫩的筆觸寫著：啾老闆大頭像，畫人像畫狗像畫貓像。稍微有點閱讀障礙的人，容易把這句話看成「畫人像畫狗」。
綜合四川日報、環球網報導，畫紙上，色彩很大膽，熒光粉、克萊茵藍、亮黃色撞在一起；線條也很豐富，曲直、剛柔、粗細交織，點綴在人物的服飾上，形狀更是不拘一格，脖子細長，手臂像彎月一般。這些神奇的元素組合在一起，竟意外地非常神似眼前的模特。
和她的畫相比，大人們的評價顯得詞語很匱乏，「像像像，太像了。」
啾啾的媽媽曾是美術老師，爸爸是設計師，啾啾從小就愛畫畫。啾老闆的畫攤生意意外的好，最開始，收費1元（人民幣，下同），在家門口的河邊擺攤，找她畫肖像的人排了老長的隊。
後來，媽媽帶啾啾參加各種集市，啾啾也樂在其中，還交了不少朋友，媽媽和她商量，「咱們漲價到3元吧，你算算，參加集市要交錢，有成本。」啾啾不懂什麼是成本，也不會算，不同意漲價。
再後來，上了小學，啾啾學了加法，有了模糊的「理財觀念」，同意把價格漲到3元。生意依然好，最忙的一次，在玉林擺攤，啾啾畫到深夜，還有很多人在排隊。
「都畫出『班味』了。」啾啾媽媽再次和孩子商量：「咱們把價格調到9.9元，這樣排隊的人會少一些。」啾啾不明白其中原理，但還是答應了。
從去年夏天到現在，啾啾靠畫畫掙到了400多元，錢裝在電話手表裡。「可以買好多零食。」啾啾開心地說。
雖然曾是美術老師，但啾啾媽媽並沒有系統地教過孩子畫畫，「一旦系統地學了，畫面中那種童真、靈動可能就沒了。」啾啾媽媽表示，「雖然這種感覺可能遲早會消失，但我想她保留久一點。」
她在攤位上為客人畫大頭像與人像，風格大膽又神似，色彩和線條充滿童趣，因此常讓人願意排隊等候，甚至深夜仍有人來找她作畫。 一開始她收費1元，後來在家人與集市經驗影響下，先漲到3元；之後媽媽覺得排隊太長，又商量把價格提高到9.9元，希望分散人潮。 因為媽媽認為若太早、太系統地學習，可能會削弱她作品中的童真與靈動感，所以選擇讓她自由創作，盡量保留原本自然的畫風。
精華 FAQ
她在攤位上為客人畫大頭像與人像，風格大膽又神似，色彩和線條充滿童趣，因此常讓人願意排隊等候，甚至深夜仍有人來找她作畫。
一開始她收費1元，後來在家人與集市經驗影響下，先漲到3元；之後媽媽覺得排隊太長，又商量把價格提高到9.9元，希望分散人潮。
因為媽媽認為若太早、太系統地學習，可能會削弱她作品中的童真與靈動感，所以選擇讓她自由創作，盡量保留原本自然的畫風。
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