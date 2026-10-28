1400美元義名牌鞋酷似川渝「雞婆鞋」 網：叫阿嬤編一雙

MiuMiu新款女鞋（左）酷似川渝「雞婆鞋」（右）。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： Miu Miu一款售價9550元的針織穆勒鞋因外形酷似川渝傳統「雞婆鞋」引發熱議，網友嘲諷品牌溢價過高，品牌則回應價格涉及工藝與分銷成本。

義大利 奢侈品牌Miu Miu推出的2026年秋季新款「徽標飾針織穆勒鞋」（Desert Beige Knit Mules），近日引發廣泛熱議。該款售價高達9550元人民幣（約1430美元）的女鞋，因採用粗針織米色毛線、圓頭包頭與無後跟半拖造型，被指外觀酷似四川與重慶地區傳統手工編織的「雞婆鞋」，大批網友質疑其設計誠意與品牌溢價。

根據紅星新聞報導，面對產品外觀與高昂定價引發的爭議，Miu Miu官網客服回應表示，該款女鞋為織物面料，兼具舒適與輕盈，保暖效果需以實際試穿為準。客服進一步說明，商品的價格調整是受新材料研發測試、獨家生產技術與高端分銷等多重因素影響的結果，並強調「單以價格無法衡量商品的價值」。

不過，品牌方並未就設計靈感是否源自民間器物作進一步說明。

奢牌新鞋與在地民俗物品撞衫的強烈反差，許多網友紛紛留言調侃，「這不就是我婆婆的鞋子嗎」、「打個電話叫阿嬤編一雙，秒省9500」、「外國品牌怎麼老拿我們過時的東西，掛個牌子就賣天價」；也有網友留言笑稱，「千萬不能讓這些外國品牌逛縣城農貿市場，設計師採風應該是靠趕場趕集，逛完個個靈感爆棚」、「加個品牌名淨賺9500」。

在川渝方言中，正在孵蛋的母雞被稱為「抱雞婆」。當地老一輩親手鉤織、內部加絨的粗毛線棉鞋，因外形圓潤飽滿、與孵蛋時母雞的姿態相似，被親切地俗稱為「雞婆鞋」，市面售價通常僅需十幾元至幾十元，是當地極具地方特色與懷舊情感的冬季保暖居家鞋。

這起事件也引發了外界對奢侈品牌設計與市場定位的討論。部分評論認為，時尚借用民間器物形態相當常見，面料工藝與品牌定位本就屬於不同賽道；但也有聲音指出，奢侈品牌近年偏愛將傳統居家土氣元素搬上秀場，幾十元的手工款與近萬元的奢牌產品僅差一個標誌，這種價格落差與爭議本身，或許正是品牌所尋求的市場熱度。

MiuMiu新款女鞋標價9550元。（取材自微博）