我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

憂降投票率 紐約州檢察長強調ICE禁入投票站

管得也太嚴? 遼寧瀋陽工學院禁學生叫老師「哥、姐」

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遼寧瀋陽工學院能源與水利學院。(取材自微信)
遼寧瀋陽工學院能源與水利學院。(取材自微信)

AI摘要

文章摘要整理：

瀋陽工學院規定學生禁稱教職工「哥、姐」，要求統一叫「老師」，引發刪文與輿論爭議；學者多認為應兼顧尊重、親近與場合彈性。

遼寧瀋陽工學院能源與水利學院微信公眾號「瀋工能源家」21日發文規定，「即日起，全體同學自覺規範師生稱謂，嚴禁以『哥、姐』稱呼教職工及輔導員老師，統一使用得體莊重的『老師』稱謂。全體學生應自查自糾、相互提醒，摒棄隨意化、不規範的稱呼習慣，將尊師有禮內化於心、外化於行。」此規定引發輿論熱議，隨後，該推文已被刪除。對此，有媒體指出，這管得也太嚴了。也有學者表示，並不贊同該學院「一刀切」的做法，不應忽略師道尊嚴真正的內涵，而須引導學生在親近與莊重之間找到恰當平衡點。

中國新聞周刊報導，該學院表示，「老師」是對教師職業身分最基礎、最莊重的確認，學生隨意以「哥、姐」稱呼教職工，可能削弱師生間應有的莊重感與邊界感，模糊教育者與受教育者的角色定位，不利於校園文明及學風建設。學院黨政辦公室及能源與水利學院人員均表示，不便接受採訪。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，師生在人格上完全平等，不會因一句「哥、姐」就消解師生間的莊重感。學生可能是為拉近距離，也可能是在受到批評時以此揶揄教師，兩種情況應分別看待，因此不贊同一刀切禁止。

湘潭大學法學學部副教授王譯表示，課堂、評獎評優及學術答辯等正式場合應稱「老師」，但課外活動、日常交流或心理疏導等場合，若師生關係融洽，以「哥、姐」相稱有助降低溝通門檻，讓學生更願意敞開心扉。

二十一世紀教育研究院院長熊丙奇則認為，與其硬性規範稱謂，不如釐清師生權責、改善教師職業尊嚴。他指出，高校考核重科研、輕教學等問題，更值得關注。學者強調，師生關係的核心在相互尊重，而非單靠稱謂維持。

精華 FAQ

  • 該校能源與水利學院在微信公眾號發文，要求全體學生不得以「哥、姐」稱呼教職工及輔導員，必須統一使用「老師」，並強調自查自糾與相互提醒。

  • 校方認為，「老師」是對教師職業身分最基礎且莊重的確認，若隨意以「哥、姐」稱呼，可能削弱師生間的莊重感與邊界感，不利校園文明與學風建設。

  • 多位學者不贊同一刀切做法，認為師生人格平等，稱謂應看場合而定；正式場合可稱「老師」，但日常交流若關係融洽，以「哥、姐」稱呼未必有害，重點在相互尊重。

微信

上一則

解放軍倡勤儉建軍 報導「回收舊配件、發舊公文包」

延伸閱讀

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？民團籲縣府調查

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？民團籲縣府調查
格力技校開學 董明珠下令禁學生談戀愛…網友坐不住了

格力技校開學 董明珠下令禁學生談戀愛…網友坐不住了
拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？

拿大體老師來擺拍 湖南大一生挨轟 網怒：以後誰敢捐？
「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%