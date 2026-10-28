管得也太嚴? 遼寧瀋陽工學院禁學生叫老師「哥、姐」

遼寧瀋陽工學院能源與水利學院。(取材自微信)

AI摘要 文章摘要整理： 瀋陽工學院規定學生禁稱教職工「哥、姐」，要求統一叫「老師」，引發刪文與輿論爭議；學者多認為應兼顧尊重、親近與場合彈性。

遼寧瀋陽工學院能源與水利學院微信 公眾號「瀋工能源家」21日發文規定，「即日起，全體同學自覺規範師生稱謂，嚴禁以『哥、姐』稱呼教職工及輔導員老師，統一使用得體莊重的『老師』稱謂。全體學生應自查自糾、相互提醒，摒棄隨意化、不規範的稱呼習慣，將尊師有禮內化於心、外化於行。」此規定引發輿論熱議，隨後，該推文已被刪除。對此，有媒體指出，這管得也太嚴了。也有學者表示，並不贊同該學院「一刀切」的做法，不應忽略師道尊嚴真正的內涵，而須引導學生在親近與莊重之間找到恰當平衡點。

中國新聞周刊報導，該學院表示，「老師」是對教師職業身分最基礎、最莊重的確認，學生隨意以「哥、姐」稱呼教職工，可能削弱師生間應有的莊重感與邊界感，模糊教育者與受教育者的角色定位，不利於校園文明及學風建設。學院黨政辦公室及能源與水利學院人員均表示，不便接受採訪。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，師生在人格上完全平等，不會因一句「哥、姐」就消解師生間的莊重感。學生可能是為拉近距離，也可能是在受到批評時以此揶揄教師，兩種情況應分別看待，因此不贊同一刀切禁止。

湘潭大學法學學部副教授王譯表示，課堂、評獎評優及學術答辯等正式場合應稱「老師」，但課外活動、日常交流或心理疏導等場合，若師生關係融洽，以「哥、姐」相稱有助降低溝通門檻，讓學生更願意敞開心扉。

二十一世紀教育研究院院長熊丙奇則認為，與其硬性規範稱謂，不如釐清師生權責、改善教師職業尊嚴。他指出，高校考核重科研、輕教學等問題，更值得關注。學者強調，師生關係的核心在相互尊重，而非單靠稱謂維持。