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4幼童「每天光屁股」亂跑 上海小區報警、媽媽說「管不住」

中國新聞組／北京28日電
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上海市閔行區一處小區日前傳出，租戶家中幼童幾乎天天赤身裸體在小區跑動。(取材自潮...
上海市閔行區一處小區日前傳出，租戶家中幼童幾乎天天赤身裸體在小區跑動。(取材自潮新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

上海閔行一小區因4名幼童幾乎天天裸體在樓道與社區跑動引發住戶報警，警方多次上門協調後，該租戶已搬離；律師並指監護人不能以「管不住」卸責。

上海市閔行區一處小區日前傳出租戶家中多名幼童幾乎天天赤身裸體在小區與樓道內跑動，引發住戶不滿並連日報警。轄區社區民警27日證實，經過多次上門勸告與協調，該戶租戶目前已經搬離小區。

潮新聞報導，住戶劉先生27日表示，「上周，他們剛搬來，之後開始每天幾乎都是這樣，大概持續了五六天的樣子。」據他介紹，這戶租戶住在一樓，家中有兩個大人和四個孩子，孩子中最大的一個約五六歲，另外三個年紀更小，其中是三個男孩一個女孩。「基本上天天不穿衣服跑到外面來」。

「這戶人家搬進來當天，小區業主群裡就有人發過相關視頻。」劉先生說，但他本人是在周日才親眼見到，親眼看到後就報警了，「之前好像沒有人報警」。

報警當天，劉先生跟著民警一同到了這戶人家，見到了孩子的母親。劉先生說，對方清楚放任小孩裸體在社區跑並不違法，她也知道警方不會拿她怎麼樣。小區物業工作人員對此回應，警方已介入處理，物業無權管轄。

讓劉先生印象深刻的是，警方在現場時，這些孩子照樣在外面跑來跑去，並沒有被叫回房間、安靜坐好。對方和警察說，她「管不住」。

劉先生講述，這戶人家並非獨自租住，而是和別人合租，大概八九十平方米的房間，被分割成了三四間，他們租住了其中一間，「合租房間的門、整套房的大門全都打開著的，孩子們跑進跑出。」

報導指出，北京盈科（上海）律師事務所律師鞏晶晶指出，父母作為法定監護人負有看管與約束義務，不存在「管不住」的免責事由。放任低齡幼童裸露受寒屬於不作為，情節嚴重者可撤銷監護人資格；若因嚴重疏忽導致未成年人傷亡，甚至可能依法構成虐待被監護人罪、遺棄罪或過失致人重傷死亡等刑事責任，造成的侵權損害亦應由監護人承擔賠償。

精華 FAQ

  • 因為一戶租客家中4名幼童幾乎每天都赤身裸體在小區與樓道內跑動，住戶認為影響公共秩序與觀感，連日反映後選擇報警處理。

  • 社區民警多次上門勸告與協調，並與住戶及家長溝通；在持續處理下，該戶租戶最終已經搬離小區，爭議暫時落幕。

  • 律師認為監護人對低齡幼童負有看管與約束義務，不能以「管不住」作為免責理由；若因嚴重疏忽造成傷亡，甚至可能涉及刑責與賠償責任。

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