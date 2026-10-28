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網傳年收入400億元？紅果短劇闢謠：勿傳播不實訊息

中國新聞組╱北京28日電
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根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）
根據第三方機構統計，今年7月紅果短劇日活躍用戶已達1.68億。（取材自界面新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

紅果短劇否認外界流傳的400億元年收入說法，並強調相關數據並非官方資訊；抖音集團副總裁李亮也公開反駁誇大論述，稱短劇市場競爭激烈且數據失實。

針對近日網路上廣泛流傳「紅果短劇年化收入逼近400億元」、「今年營收將達420億至450億元」等說法，紅果短劇27日發布官方聲明闢謠，明確表示上述收入數據完全不實。官方強調，網傳內容所謂的機構數據、產業數據與專家預計均非官方資訊，據此作出的比較、推算與延伸解讀也沒有事實依據，請大家切勿傳播不實訊息。

根據觀察者網報導，抖音集團副總裁李亮隨後轉發該聲明，針對外界輿論發聲。他指出，有學者提出「中國互聯網的字節時間」這種定性極不嚴謹、純屬瞎扯。李亮表示，短劇與短影音屬於充分競爭行業，市場格局變動快，沒有哪家公司能穩居第一；實際上騰訊的短劇與短影音增長速度遠超抖音和紅果，且即時通訊、遊戲、電商與音樂等應用亦佔據用戶大量時間，所謂「字節時間」非常誇張且不符合事實。

許多網友紛紛留言表示，「吹得太誇張了，整個短劇市場總盤子都沒400億，單一平台哪來這麼多收入」、「現在自媒體為了博眼球動不動就造假數據，官方及時出來打臉闢謠做得好」；也有網友留言指出，「短劇賽道雖然熱門，但確實需要理性沉澱，不能任由流量與資本盲目炒作」。

近來短劇賽道熱度高漲，紅果短劇因用戶規模持續擴大，第三方數據顯示其日活躍用戶已突破1.68億，龐大流量讓不少自媒體與報告誤信其營收驚人，甚至拋出「一家APP收入即將超越全國影院總票房」等話題。字節跳動官方至今從未單獨披露過紅果短劇的具體財務數據，產業分析師亦指出，網傳400億數據與國內短劇全賽道約300億至310億元的整體規模存在顯著邏輯悖論。

紅果短劇在聲明中進一步強調，平台目前的實際收入絕大部分均持續用於內容創作者分帳、版權保底採購以及優質短劇內容的扶持與獎勵，旨在與短劇行業夥伴實現共同成長。本次官方第一時間闢謠遏制了炒作誤導，展現出平台回歸內容品質與產業生態建設的導向。

精華 FAQ

  • 紅果短劇官方聲明指出，網傳「年化收入逼近400億元」以及「今年營收將達420億至450億元」等說法均不屬實，並要求外界勿再轉傳相關不實訊息。

  • 聲明表示，網傳內容引用的機構數據、產業數據與專家預計都不是官方資訊，後續據此做出的比較、推算與延伸解讀也缺乏事實基礎，因此不能作為判斷依據。

  • 李亮認為這種定性極不嚴謹，甚至是胡亂臆測。他指出短劇與短影音屬於充分競爭行業，市場格局變動快，沒有公司能長期穩居第一，相關說法明顯誇大失真。

抖音

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