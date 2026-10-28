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江蘇醫師開藥竟問「豆包」AI 家屬超驚慌 網友：大驚小怪

記者賴錦宏／北京28日電
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江蘇有醫生當著病患和病患家屬的面，開藥拿手機問「豆包」，讓患者家屬驚慌不已。(取...
江蘇有醫生當著病患和病患家屬的面，開藥拿手機問「豆包」，讓患者家屬驚慌不已。(取自大眾網)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇徐州一名家屬指醫生看診時用「豆包」查藥開方，引發對用藥安全與責任歸屬的疑慮，但不少網友認為AI僅屬輔助工具，重點仍在醫生專業判斷。

醫療界大力推動應用人工智慧（AI），但江蘇徐州有民眾發現求診時醫生當面用手機問「豆包」（「字節跳動」開發的生成式AI工具）用藥問題，讓他不敢讓病人服用，擔心出事後責任誰屬。帖文上傳網路後，引發網友熱議，但網友認為，專業人員借助AI翻查資料毋須大驚小怪。

據海報新聞和新黃河報導，江蘇有網友25日發出影片，指帶老人家到在徐州醫科大學附屬醫院求診時，發現醫生正使用「豆包」開藥。該網友指出，其家中老人因心腦血管疾病留醫十多天，但出院後血壓一直未能降下來，於是便帶家人到醫院求診，想更換另外一種降血壓藥。

就診期間，發文者發現醫生取出手機，向「豆包」查詢藥物資料並開處方，令她擔心處方的安全性。家屬不滿地指出，如果醫生不懂的話，去翻醫書都沒關係，「誰知道用豆包查，敢給老年人吃嗎？」「吃出了事，我應該起訴醫生，還是起訴豆包？」最終，她沒有去為家人取藥，仍按過去的處方用藥。

不過也有網友為涉事醫生說項，指醫生作為專業人士，借助AI查詢藥物資料、副作用等，並沒大不妥，因他們懂得判斷AI提供的資料是否準確，而且無論醫生是否有問「豆包」，也要為自己開的處方簽負責。

按國家衛健委規定，目前禁止醫生用AI自動生成處方，AI只能作為臨床輔助用途，藥物處方必須醫生親自開具並負上法律責任。

華商報報導，從該網友發布的影片中看到，醫生與患者問診過程中操作手機，查閱與「豆包」的對話內容，此時手機界面顯示有「重點檢測項目」「慎用、盡量不用」等內容。

該視頻評論區有網友調侃稱：「以後不用去醫院了，直接問豆包就好了」。也有網友認為，醫生開藥時對一些特殊副作用把握不準，通過AI工具查詢確認也屬正常，相比查閱醫學書更加便捷，不必過於「聞之色變」。

精華 FAQ

  • 家屬帶老人到徐州醫院求診時，發現醫生用手機向「豆包」查詢藥物資料並開處方，因擔心安全性而拒絕取藥，事件隨後在網路上引發討論。

  • 家屬擔心醫生若直接依賴AI建議，可能無法確保老年患者的用藥安全，也憂慮若真的出現副作用或事故，後續責任究竟該由醫生還是AI承擔。

  • 國家衛健委規定AI不能自動生成處方，只能作臨床輔助，處方仍由醫生親自開具；不少網友則認為醫師借AI查資料並不奇怪，關鍵是醫生要自行判斷並負責。

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