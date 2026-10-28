2026胡潤百富 張一鳴6700億再登首富 AI熱 梁文鋒、王興興上榜

中國AI獨角獸DeepSeek創辦人梁文鋒。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 2026胡潤百富榜顯示，張一鳴因字節跳動AI業務與估值上升，以6700億元重返首富，梁文鋒、王興興等AI新貴也首次入榜。

胡潤研究院27日公布「2026胡潤百富榜」，字節跳動 創辦人張一鳴 以6700億元(人民幣，以下同)身家，二度登首富寶座，不僅較去年增加2000億元，也刷新榜單歷來首富財富紀錄。最受矚目的新面孔，則是AI新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒，首次上榜便以2800億元身家排名第七。值得注意的是，帶領AI產業掀起熱潮的梁文鋒，私下生活相當低調，目前仍在北京租房居住。

43歲的張一鳴身家大幅增加，主要受惠於字節跳動AI業務進展及公司估值上升，反映AI技術發展正成為中國富豪財富增長的重要動力。

去年排名第一的農夫山泉創辦人鍾睒睒，今年財富減少1200億元，以4100億元退居第二。儘管農夫山泉主營業務維持相對穩健，但旗下萬泰生物股價回檔，拖累其整體財富估值。寧德時代創辦人曾毓群則以3850億元排名第三，財富較去年增加550億元；騰訊創辦人馬化騰身家減少1190億元，以3460億元排名第四。

今年榜單另一焦點是AI新創企業接連催生新富。梁文鋒財富快速累積，與DeepSeek估值攀升有關。開潤股份今年7月披露，透過股權投資平台間接取得DeepSeek約0.8265%股權，據此推算公司估值約3509億元。路透另引述知情人士報導，DeepSeek新一輪融資估值約5000億元。不過，胡潤百富榜的財富計算截止日期為9月1日，早於這項融資消息曝光。

觀察者網報導，胡潤集團董事長胡潤表示，去年未將梁文鋒納入榜單，主要與他此前提出的「不商業化」理念有關。

除梁文鋒，宇樹科技創辦人王興興 首次上榜，以695億元排名第78；智譜創辦人劉德兵、唐杰分別以395億元、275億元上榜，沐曦股份及MiniMax創辦人也進入榜單。半導體業同樣受惠AI需求，寒武紀創辦人陳天石以2050億元排名第十。恒力集團陳建華、范紅衛夫婦財富增加1120億元，以3020億元首度躋身前十。

相較科技富豪財富攀升，部分企業家今年身家明顯縮水。小米創辦人雷軍財富減少1570億元，降至1690億元；泡泡瑪特創辦人王寧家族減少945億元；拼多多創辦人黃崢則減少1120億元，以2020億元排名第11。

整體而言，今年共有1529位個人財富達人民幣50億元以上的企業家上榜，較去年增加95人，創歷史新高；上榜者總財富達32兆元，年增7%。不過，仍有911位企業家財富縮水或持平，167人落榜。榜單顯示，AI、半導體及算力產業正成為財富增長的重要引擎，科技產業的崛起也持續改寫中國富豪排名。

「人形機器人第一股」宇樹科技創辦人王興興。(新華社)

字節跳動創辦人張一鳴。(路透)