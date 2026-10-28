我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

一桌1000元…黑龍江新娘設「外賣席」 婚宴爽吃炸雞、奶茶、麻辣燙

中國新聞組╱北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣的影片，衝上熱搜並引發熱議...
黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣的影片，衝上熱搜並引發熱議。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

黑龍江大慶一場婚宴因新娘為同齡朋友安排三桌「外賣席」爆紅，餐點包含奶茶、炸雞、麻辣燙等，並在27桌傳統酒席之外兼顧長輩需求，引發網友熱議。

黑龍江大慶一名網友26日發布參加朋友婚宴卻吃了一桌外賣的影片，衝上熱搜並引發熱議。新娘李女士表示，婚禮共開30多桌，家人非常尊重他們的想法，她專門為不願意吃傳統桌菜的同齡朋友準備了三桌「外賣席」，按每桌1000元人民幣（每人100元）的餐標，點了奶茶、炸雞、麻辣燙、烤鴨與炸串等年輕人愛吃的食物，希望朋友想吃什麼就點什麼。

極目新聞報導，新娘朋友馬女士透露，婚禮前她曾開玩笑跟新娘說，「要不然點外賣算了」，沒想到新娘真的答應，依照每人大約100元的餐標，點了奶茶、炸雞、麻辣燙、烤鴨與炸串等年輕人愛吃的食物。新娘開玩笑表示：「要不是為了配合長輩，整個婚宴我都想定成外賣桌！」她強調，年輕人就該有年輕人的結婚方式，現場其餘27桌長輩與親戚席位則維持傳統酒席，冷盤熱炒一道不少，成功兼顧兩套體面的需求。

「外賣席」影片曝光後在網路上引發熱烈討論，許多網友紛紛留言羨慕，「隨了份子錢，終於不用硬著頭皮吃那道永遠咬不動的豬肘了」、「這才是我想吃的」、「我結婚也想這麼幹」；但也有網友抱持質疑態度，留言指出，「隨了禮坐下來吃一排外帶盒，這像話嗎」、「外賣送到飯店涼了怎麼辦，塑膠盒堆一桌拍照不好看，且有塑膠垃圾與食品衛生問題」。

學者與評論指出，這種嘗試並非對傳統宣戰，而是年輕人更強調自我表達與自身體驗，而非對面子和排場的執念。雖然部分網友關心外送冷掉與包裝美觀問題，但現場參與的朋友並不介意，反映出朋友間舒適相處的訴求。

隨著三桌外賣與27桌傳統酒席圓滿落幕，這場破天荒的「外賣席」不僅展現了新人的巧思，也折射出當前年輕世代對於婚禮形式回歸本質、追求實惠與個人風格的全新態度。

精華 FAQ

  • 因為新娘考量同齡朋友不愛傳統桌菜，特別以每桌1000元的餐標點外賣，讓他們能自由吃炸雞、奶茶、麻辣燙等食物，形成三桌「外賣席」。

  • 這場婚禮共開30多桌，其中專門給年輕朋友的外賣席有3桌，其餘27桌則維持傳統酒席，供長輩與親戚依照習俗用餐。

  • 部分網友覺得新鮮又符合口味，也有人擔心外送變涼、塑膠盒不美觀與衛生問題；學者則認為這反映年輕人更重視體驗與自我表達。

炸雞

上一則

中船舶港口費 美擬延長豁免2個月 為貿易爭端爭取時間

下一則

生前多次舉報太子集團劉忍 反詐網紅「徽劍」遭買兇殺害

延伸閱讀

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注
「雖不是我妻」 毛不易婚禮致辭沒分寸？ 完整影片揭真相

「雖不是我妻」 毛不易婚禮致辭沒分寸？ 完整影片揭真相
「結婚不意味什麼」毛不易在女性友人婚禮致詞 網友愈聽愈尷尬

「結婚不意味什麼」毛不易在女性友人婚禮致詞 網友愈聽愈尷尬
澳洲男婚禮誓詞翻車 新娘名喊成小姨子 網勸「直接離婚」

澳洲男婚禮誓詞翻車 新娘名喊成小姨子 網勸「直接離婚」

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。中新社

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

2026-10-21 09:22

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%