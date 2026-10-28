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張雪重慶大學首次校招 應屆生年薪10萬起 前10%可漲薪50%

中國新聞組╱北京28日電
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張雪機車創辦人張雪26日現身重慶大學展開首場校園招聘。（取材自快科技）
張雪機車創辦人張雪26日現身重慶大學展開首場校園招聘。（取材自快科技）

AI摘要

文章摘要整理：

張雪赴重慶大學舉辦首場校招，公布應屆生年薪、加班費與福利，並以明確升遷加薪機制與購車優惠吸引頂尖人才。

剛刷新金氏世界紀錄的張雪機車創辦人張雪，26日下午現身重慶大學展開首場校園招聘。張雪登台進行題為「致敬未來——風浪越大魚越貴」的演講，並現場公布應屆生薪資福利。針對985及211高校畢業生，研發崗位年薪達12萬至15萬元人民幣，非研發崗位年薪10萬至12萬元，加班費另算，並提供六險一金、帶薪假期與員工食堂等福利。

根據快科技報導，張雪在招聘現場展示明確的升遷與加薪機制，承諾入職第一年表現若達到前10%，薪資可大幅調升50%，大部分員工入職一年後也能調薪20%。公司還提供員工購車內部優惠，張雪在演講中親口表示：「你入職以後，如果幹的研發，買車就是半價。」他在登台時謙虛稱：「很多學校請我去演講我都拒絕了，因為我覺得自己還不夠格，今天到重大不是來演講，而是來打招聘廣告的。」

演講過程中，張雪以高昂的精神鼓勵現場學生：「未來的路一定坎坷，甚至等著你的是驚濤駭浪，但是不要怕，那我們就乘風破浪，因為風浪越大魚越貴。」生動且接地氣的發言贏得現場陣陣掌聲，也展現出企業積極吸納頂尖研發人才的決心。

多位重慶大學學生現場聆聽後大讚，「張雪的演講非常有感染力和勵志感，聽完讓人熱血沸騰」、「研發人員買車直接半價，加上明確的漲薪通道，對應屆生來說真的很有吸引力」；也有網友留言表示，「從賽場戰績到給員工的待遇都能看出魄力，支持這種實幹型的企業家」。

張雪機車今年在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）一戰成名，車手德比斯勇奪該組別年度車手亞軍，張雪機車亦榮獲製造商年度第三名。張雪近日公開喊話，明年的目標是奪下WSBK年度總冠軍、達卡拉力賽賽段冠軍及MXGP單站前五名，持續向各項國際頂級賽事發起衝擊。

精華 FAQ

  • 他是去舉行首次校園招聘，並以「致敬未來——風浪越大魚越貴」為題演講，同時直接公布招募條件、薪資待遇與福利，強調這場活動是來打招聘廣告的。

  • 針對985、211高校畢業生，研發崗年薪約12萬至15萬元，非研發崗約10萬至12萬元，加班費另算，並提供六險一金、帶薪假期與員工食堂等福利。

  • 張雪表示，入職第一年若表現進入前10%，薪資可直接調升50%，多數員工一年後也能調薪20%；若從事研發，買車還可享內部半價優惠。

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