IC設計24小時不間斷 中製EDA巨頭華大九天殺進Agent賽道

中國國產EDA巨頭華大九天近日在HUG 2026生態夥伴及用戶大會上發布「.aix」系列AI智能體平台。(取材自華大九天)

AI摘要 文章摘要整理： 華大九天推出.aix系列AI智能體平台，將EDA工具升級為可24小時運作的Agent，並以多個案例展示設計效率與PPA提升，同時反映中國EDA廠商加速搶進Agent賽道。

在全球EDA（電子設計自動化）正以Agent（自主智能體）為戰場下，中國國產EDA巨頭華大九天近日在HUG 2026生態夥伴及用戶大會上發布「.aix」系列AI智能體平台，晶片設計從人工操作工具正式邁入Agent協同設計時代。據悉，該平台為每款EDA工具配套陪伴式Copilot智能體，把傳統工具升級為7×24小時不間斷工作的智慧專家，讓晶片設計流程不再因人工節奏中斷。

晶片設計日益複雜、迭代快速，也一再壓縮設計周期、PPA指標（指性能、功耗與面積）不斷抬高，傳統EDA工具正遭遇前所未有的考驗，從輔助工具進化為Agent是大勢所趨。包括海外EDA三巨頭今年已經把Agent當成主戰場。具體而言，Synopsys、Cadence、Siemens EDA都已發布面向晶片設計、驗證、仿真、PCB/3D IC的Agent 產品。

華大九天方面表示，「.aix」平台是以工程應用為導向，基於中國國產開源大模型，結合自身完備的工具引擎基礎與數據積累打造的平台，並通過安全沙箱、災難處理和基於簽核計算引擎的分析評測系統，形成了「Design by AI，驗證靠簽核」的解決方案。

其中，Custom.aix面向模擬電路設計，把原來以周、月為單位的參數調試和版圖繪製壓縮到一天以內，設計迭代減少60%，PPA提升5倍以上；FPD.aix針對面板像素設計，原本設計專家一周的工作量被壓縮到一天以內，效率提升七倍以上，畫質指標提升五倍；Digital.aix在開源CPU案例中生成200餘個標準單元，其中118個帶來正收益，最高頻率從1.81GHz提升至1.83GHz，超過1%的預設目標；Manufacture.aix把長程Pcell任務從數天壓縮到半小時以內，Dummy Fill空間利用率從人工方案的78%提升至93%。

事實上，中國多家EDA廠商也在推進Agent領域，包括合見工軟、芯華章、芯和半導體等公司已經發布相關產品，其中合見工軟的UDA2.0已經商用。