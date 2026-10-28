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月花3000元住飯店陪讀 武漢家長：孩子多睡40分鐘 還比租房划算

中國新聞組／北京28日電
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武漢詹姓家長表示，月花3000元住飯店陪讀，孩子能多睡40分鐘。（取材自環球網資...
武漢詹姓家長表示，月花3000元住飯店陪讀，孩子能多睡40分鐘。（取材自環球網資訊）

AI摘要

文章摘要整理：

武漢家長詹先生為了讓跨區就讀國中的孩子多休息，改採工作日住飯店、假日回家的陪讀方式，經比較後認為每月約3000元比租屋更省也更便利。

武漢一位詹先生選擇「住飯店陪讀」的生活方式引發社會關注。詹先生一家原本住在漢陽，由於孩子考上位於漢口的國中，每天開車跨區接送單程需花費約40分鐘。考量到國中生正值發育期，為了讓孩子早上能多休息40分鐘，詹先生在嘗試尋找學校周邊租屋未果後，決定採取「工作日住飯店、假日回原住所」的彈性陪讀模式。

綜合環球網、九派新聞報導，詹先生表示，他在確定孩子的就讀學校後，便開始在學校附近尋找租屋處。然而在前後看了十多套房子後發現，地點較好的物件大多裝潢陳舊且價格昂貴。

此外，他也顧慮，若為了陪讀而在外租房三年，自己原本的房屋長期閒置容易壞掉。在衡量居住品質與彈性後，他最終選擇了學校旁一家採取獨棟獨院管理的飯店。該飯店僅允許住客車輛進入，通行人員相對簡單，且距離學校極近，下樓過馬路不到一分鐘即可抵達校門。

針對外界對長期住飯店開銷較高的疑慮，詹先生也詳細計算了兩者的成本。他與兒子每周僅在周一至周四入住四天，扣除周末、國定假日與寒暑假後，孩子一年在校約170天，實際入住飯店的時間約為140天。若將全年的總房費平攤至12個月，每月平均花費約3000元（人民幣，下同，約450美元）左右。

相比之下，學校周邊條件較好的租房月租約3000多元，加上水電費與停車費後，每月總開銷將超過4000元，且假期房屋空置時仍需支付租金。

此外，飯店免費提供早餐、房務清潔、寬頻網路以及健身房與停車場，完全契合他不常做飯與孩子需要體育鍛鍊的生活習慣。飯店前台工作人員亦證實，確實有家長因陪讀需求前來協商長住，飯店會針對這類非連續入住的長住家庭給予相應的優惠價格。

經過兩個月的體驗，詹先生對這種生活方式相當滿意。孩子的日常生活作息變得十分規律，每天早上6點45分起床，7點在飯店用餐，7點20分便能輕鬆進入教室；晚上放學回到飯店後，能在8點半前完成課業，並利用飯店設施運動，晚上10點準時熄燈休息。

詹先生透露，父子同住一間房宛如宿舍生活，10點關燈後自己也減少了熬夜看手機的習慣，大人與小孩的睡眠品質都獲得顯著提升。

詹先生計畫在孩子國中三年期間繼續維持這項安排。他也建議，高中階段學生多為全市跨區就讀，在外租房陪讀的需求更大，若家庭預算中租房與住飯店的費用相當，其他家長不妨也將飯店陪讀納入綜合考量，既能減輕家長的家務負擔，也能為孩子爭取更充裕的休息時間。

武漢詹姓家長表示，月花3000元住飯店陪讀， 除了離學校近，也比租房划算。（取材...
武漢詹姓家長表示，月花3000元住飯店陪讀， 除了離學校近，也比租房划算。（取材自環球網資訊）

精華 FAQ

  • 他在學校附近看了十多套房後，認為好地點的房子又舊又貴，且擔心原本住處長期空置會變壞，因此選擇更有彈性的飯店陪讀方式。

  • 詹先生一家只在平日入住，折算後每月約3000元；若租學校周邊較好的房子，月租加上水電與停車費會超過4000元，假期還得空置付租金。

  • 孩子每天可多睡約40分鐘，作息更規律，晚間也能準時休息；父親則因同住一房減少熬夜滑手機，父子睡眠品質與生活習慣都明顯改善。

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