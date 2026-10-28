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北京明星熊貓「萌蘭」乾嘔吐白沫 園方通報無異常：安排連夜值守

中國新聞組／北京28日電
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北京動物園超人氣大熊貓「萌蘭」身體不適，趴臥不動。（取材自微博）
北京動物園超人氣大熊貓「萌蘭」身體不適，趴臥不動。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

北京動物園明星大熊貓萌蘭27日下午疑似腸胃不適、乾嘔吐白沫，引發網友高度關注；園方晚間通報暫無異常，已安排獸醫與飼養員連夜值守。

北京動物園超人氣大熊貓「萌蘭」27日下午在室外運動場出現身體不適狀況。現場遊客紀錄顯示，萌蘭自當天下午約3時30分出外場後便表現出精神萎靡，不僅未進食加餐，還在假山附近長時間趴臥不動。隨後，萌蘭更出現頻繁吐舌、乾嘔及嘴角帶白沫等疑似消化道不適症狀。

期間現場飼養員與獸醫人員多次進行呼喚，但萌蘭均無明顯回應，甚至直到過了正常閉館時間仍未能自行返回內舍。相關畫面傳出後迅速在網路上引發廣泛關注與揪心，「#北京動物園通報萌蘭身體狀態#」等話題也隨即登上熱搜榜。

據現場遊客與熊貓愛好者回億，萌蘭當天下午的異常狀態持續了數個小時。下午3點半左右，萌蘭在運動場假山附近趴臥，隨後被目擊到調整姿勢並伴隨乾嘔與嘴角白沫。由於萌蘭平時個性活潑、互動性強，突如其來的沉悶與身體症狀讓現場不少遊客感到憂心，紛紛致電園方客服反映情況。園方工作人員與獸醫接報後隨即到場密切關注其狀態，但萌蘭始終反應淡漠。直到當晚約7點，工作人員才順利將萌蘭引導並收回內舍。

面對大眾的強烈關切，北京動物園於當天深夜發布官方通報，還原事發經過並公布初步檢查結果。園方表示，將萌蘭收回內舍後，工作人員第一時間對其採食、活動、精神、休息及排泄等情況進行全面細緻的觀察，獸醫也同步採集了糞便樣本進行實驗室檢測。經獸醫團隊診斷評估，目前未發現明顯異常，萌蘭整體身體狀態已趨於平穩。

為了確保萌蘭的健康與安全，動物園已安排飼養員與獸醫團隊進行夜間專人值守，24小時持續監測其各項生理指標與夜間恢復情況，至於次日早晨是否進行室外外放展出，將視萌蘭夜間的恢復狀況再行決定。

作為北京動物園的「明星熊貓」，萌蘭的一舉一動向來備受大眾喜愛；部分粉絲指出，萌蘭在10月初也曾出現過精神欠佳、腸胃不適的狀況，當時經處置後迅速恢復。本次在一個月內再度出現消化道方面的異樣表現，雖然園方通報暫無大礙，但廣大網友與熊貓愛好者仍希望園方能進一步深入排查原因，確保「西直門三太子」能健康快樂地生活。

精華 FAQ

  • 萌蘭在室外運動場先是精神萎靡、長時間趴臥，之後又出現頻繁吐舌、乾嘔與嘴角帶白沫等情形，且對飼養員呼喚反應不明顯。

  • 園方在晚間將萌蘭引導回內舍後，立即觀察採食、活動、精神與排泄情況，並採集糞便送檢，同時由獸醫持續評估其恢復狀態。

  • 北京動物園表示，經獸醫團隊初步診斷評估，暫未發現明顯異常，萌蘭整體狀態已趨於平穩，但仍會安排夜間專人值守持續監測。

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