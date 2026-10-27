中國品牌紛切割姆巴佩 這家鞋牌難下船：官宣代言才39天

昂跑9月18日宣布簽下姆巴佩。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩辱華風波波及中國代言市場，昂跑因9月剛簽約且與其有股權及共創合作而難以切割，面對中國業務快速成長的壓力更大。

法國足球明星姆巴佩 捲入辱華風波，在中國的商業代言接連受到影響，包括蒙牛乳業、東鵬飲料等宣布中止合作。然而相較於其他品牌可以立即止損，瑞士運動品牌昂跑（On）面臨一大難題：9月才宣布簽下姆巴佩擔任代言人，還持有品牌股權並參與足球產品研發。隨著中國市場成為昂跑的重要增長引擎，這場風波是否影響昂跑布局，備受關注。

第一財經報導，昂跑9月18日宣布簽下姆巴佩，正式進軍足球領域，首款足球鞋預計2027年上市。雙方合作除了現金與股權激勵，姆巴佩還將直接參與足球鞋服的研發及測試，被定位為「共創夥伴」。

代言才39天就出事，昂跑尚未針對姆巴佩事件發布聲明，但其微博 及微信 公眾號已搜尋不到姆巴佩的相關內容。一名與姆巴佩有合作關係的外資品牌傳播負責人表示，由於總部尚未作出回應，中國國內工作人員目前能做的也只是「刪除相關物料」。

昂跑的中國業務近年持續增長。品牌今年8月公布的上半年業績顯示，1月至6月全球淨銷售額達16.8億瑞士法郎，年增約14%。其中，亞太區銷售額達3.45億瑞士法郎，年增超過40%，中國所在的亞太區已連續多個季度貢獻超過20%的全球銷售額。

門市擴張同樣集中於中國市場。昂跑目前已進駐中國30多個城市，開設超過80家門市。品牌計畫每年新增20至25家全球直營門市，其中約一半設於中國。按照規畫，到2026年底，中國門市總數將達100家。

昂跑當初希望用姆巴佩為足球業務加速，如今面對中國市場，恐怕也不得不面對其帶來的品牌負面效應。