中國品牌紛切割姆巴佩 這家鞋牌難下船：官宣代言才39天
姆巴佩辱華風波波及中國代言市場，昂跑因9月剛簽約且與其有股權及共創合作而難以切割，面對中國業務快速成長的壓力更大。
AI摘要
文章摘要整理：
姆巴佩辱華風波波及中國代言市場，昂跑因9月剛簽約且與其有股權及共創合作而難以切割，面對中國業務快速成長的壓力更大。
法國足球明星姆巴佩捲入辱華風波，在中國的商業代言接連受到影響，包括蒙牛乳業、東鵬飲料等宣布中止合作。然而相較於其他品牌可以立即止損，瑞士運動品牌昂跑（On）面臨一大難題：9月才宣布簽下姆巴佩擔任代言人，還持有品牌股權並參與足球產品研發。隨著中國市場成為昂跑的重要增長引擎，這場風波是否影響昂跑布局，備受關注。
第一財經報導，昂跑9月18日宣布簽下姆巴佩，正式進軍足球領域，首款足球鞋預計2027年上市。雙方合作除了現金與股權激勵，姆巴佩還將直接參與足球鞋服的研發及測試，被定位為「共創夥伴」。
代言才39天就出事，昂跑尚未針對姆巴佩事件發布聲明，但其微博及微信公眾號已搜尋不到姆巴佩的相關內容。一名與姆巴佩有合作關係的外資品牌傳播負責人表示，由於總部尚未作出回應，中國國內工作人員目前能做的也只是「刪除相關物料」。
昂跑的中國業務近年持續增長。品牌今年8月公布的上半年業績顯示，1月至6月全球淨銷售額達16.8億瑞士法郎，年增約14%。其中，亞太區銷售額達3.45億瑞士法郎，年增超過40%，中國所在的亞太區已連續多個季度貢獻超過20%的全球銷售額。
門市擴張同樣集中於中國市場。昂跑目前已進駐中國30多個城市，開設超過80家門市。品牌計畫每年新增20至25家全球直營門市，其中約一半設於中國。按照規畫，到2026年底，中國門市總數將達100家。
昂跑當初希望用姆巴佩為足球業務加速，如今面對中國市場，恐怕也不得不面對其帶來的品牌負面效應。
因為昂跑9月才宣布簽下姆巴佩，合作不只是代言，還包含股權激勵與足球產品共創，雙方綁定更深，短期內很難像其他品牌一樣迅速止損。 昂跑亞太區上半年銷售年增超過40%，且已連續多季貢獻逾20%全球銷售；中國門市已超過80家，未來兩年目標增至100家，顯示中國是關鍵成長引擎。 昂跑尚未正式公開發聲，但中國官方微博與微信公眾號已搜尋不到姆巴佩相關內容，內部目前先以刪除相關物料處理，顯示正低調降溫以觀察後續發展。
精華 FAQ
因為昂跑9月才宣布簽下姆巴佩，合作不只是代言，還包含股權激勵與足球產品共創，雙方綁定更深，短期內很難像其他品牌一樣迅速止損。
昂跑亞太區上半年銷售年增超過40%，且已連續多季貢獻逾20%全球銷售；中國門市已超過80家，未來兩年目標增至100家，顯示中國是關鍵成長引擎。
昂跑尚未正式公開發聲，但中國官方微博與微信公眾號已搜尋不到姆巴佩相關內容，內部目前先以刪除相關物料處理，顯示正低調降溫以觀察後續發展。
上一則
蔡天鳳碎屍案／警員破門蒐證 發現雪櫃藏人腳殘肢
下一則