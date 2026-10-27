一點一滴攢口碑 江西鄉村「一米醫師」堅持37年 妻曾揹他出診

身高僅90公分的江西鄉村醫生肖九林，行醫37年，憑藉醫術與耐心逐漸贏得村民信任。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 江西贛州鄉村醫師肖九林雖自幼身體殘疾，仍堅持行醫37年，靠細心服務與妻子相伴，為村民守護健康並感動網友。

江西贛州一名身高僅90公分的62歲鄉村醫師肖九林，因幼年患病導致雙腿變形、行動不便，卻堅持行醫37年，為約千名鄉親提供醫療服務。多年來，妻子不僅陪伴左右，更曾背著他走村看診。近日，他的故事經網路博主拍攝後登上熱搜，感動不少網友。

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據紅星新聞報導，肖九林是江西贛州於都縣段屋鄉嚴崗村的鄉村醫師。3歲時，他因一場重病導致骨骼發育障礙，身高停留在90公分，雙腿也因此變形。從小面對旁人的指指點點，讓他深感自卑。儘管成績優秀，仍因家境貧困，初中畢業後無法繼續升學 。

肖九林回憶，年輕時曾與父親爭吵，躲在房裡不吃不喝，結果發燒、頭痛，家人請來一名赤腳醫師診治，很快便緩解不適，也讓他萌生學醫念頭。「那個時候的第一想法就是，醫師在第一時間可以解除病人的痛苦。」

然而，家人並不支持他學醫。肖九林於是寫了許多封信給舅舅，反覆表達決心，終於打動對方，獲得學費資助。他先到衛生院跟班學習，之後進入衛校讀了三年，最終考取鄉村醫師證。

取得資格後，肖九林在村裡開設診所，起初幾個月卻無人上門求診。他沒有放棄，持續鑽研醫術，並細心照顧每位患者，逐漸贏得村民信任。

「口碑是一點一滴攢出來的」肖九林說，最初只有親友前來看診，後來發現治療效果不錯，才逐漸口耳相傳。如今，他擔任簽約家庭醫師，負責嚴崗村約千人的基本公共衛生服務，包括定期追蹤高血壓、糖尿病及精神疾病患者。「病人不來，我就去找他們，量血壓、看吃藥情況、提醒復查，這些都是我的事。」

肖九林如今負責岩崗村約千名鄉親的基本公共衛生服務，定期追蹤慢性病患者健康狀況。（取材自紅星新聞）

行醫期間，肖九林也遇見妻子黃淑珍。當年黃淑珍的奶奶長期體弱，肖九林經常上門診治，老人欣賞他的為人，便想將孫女介紹給他。

肖九林起初認為兩人不可能在一起，甚至主動勸退對方，沒想到黃淑珍卻說：「肖醫師，我願意給你提一輩子藥箱。」這句話讓他感動落淚，兩人最終不顧外界流言結為夫妻。

由於雙腿變形嚴重，肖九林走路時經常疼痛。早年外出看診，全靠妻子背著他，後來改由妻子騎電動車接送，如今雖有代步輪椅，但遇到車輛無法通行的地方，仍需妻子攙扶或背著走。

肖九林因雙腿變形、行動不便，早年外出看診時，全靠妻子背著他走村行醫。（視頻截圖）

「很多人只看到我在給鄉親看病，其實我的行醫路，是我們兩個人一起走的，沒有她就沒有今天的我。」肖九林感性表示，妻子醫治了他的心靈，才是更偉大的「醫師」。

如今，肖九林早已走出自卑，也經常鼓勵村裡的身障者樂觀生活。他說：「我能看病，能幫到人，我有自己的夢想，也有一個很幸福的家。」

近日，一名博主邀請肖九林書寫2022年高考作文題「本手、妙手、俗手」的相關材料，影片意外引發關注。有網友留言：「我比先生高半尺，先生高我兩崑崙」，向這位行醫37年的鄉村醫師致敬。