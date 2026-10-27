河北景區1隻黑狗獨自搭纜車上山 網友圍觀：牠知爬山太累

河北景區內，遊客驚見小黑狗獨自搭纜車上山，畫面PO網引來熱議。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河北石家莊駝梁景區一隻黑狗獨自搭乘露天纜車上山，因神情悠閒而爆紅網路；景區證實事件屬偶發，並表示將加強安全管理。

河北石家莊駝梁風景區日前發生一起趣味事件，有遊客拍下景區內一隻黑狗獨自搭乘露天纜車吊椅緩緩上山。影片中，小黑狗神情淡定地坐在半空中東張西望，悠閒欣賞沿途山林景色，完全沒有半點緊張。對此，景區工作人員證實該景區為寵物 友好景區，黑狗由景區內商戶所飼養，先前曾有工作人員帶牠搭過纜車，這次可能是牠自己偷偷跑上吊椅，意外展開一趟獨自登山之旅。

根據新京報報導，這段逗趣的畫面曝光後，在網路上迅速瘋傳並引發熱烈討論，「連狗都知道爬山太累要搭纜車」、「別人爬山靠雙腿，牠直接搭VIP專車」、「這才是真正的狗眼看世界，人家只是想看風景不想爬坡」；也有熟悉當地的網友留言透露，「這是山上餐廳老闆的狗，無聊時就坐纜車下山玩，餓了再坐纜車回家吃飯」，讓不少網友直呼羨慕。

面對黑狗「熟門熟路」搭纜車的萌樣，部分網友也為景區的包容度點讚，「以後只去對小動物友好的景區」。不過，也有網友理性提醒，「露天纜車沒有防護，狗狗獨自坐上去萬一驚嚇掉下來太危險了，畫面雖然可愛但還是要注意安全」。

駝梁風景區位於石家莊市平山縣西北部與山西交界處，主峰海拔高達2281公尺。景區工作人員表示，雖然當地歡迎民眾攜帶寵物，但露天纜車缺乏完整遮蔽與防護，寵物獨自搭乘仍存在一定安全風險，後續將會加強索道入口的管理與看守，避免類似事件再次發生。

這起黑狗獨自搭纜車的意外插曲，不僅讓無數網友被牠悠哉的模樣逗樂，也再次提醒飼主帶毛小孩出遊時應留意其動向，才能在確保安全的前提下讓寵物與遊客都玩得盡興。

近日，河北石家莊駝梁風景區一隻黑狗獨自乘坐纜車上山，引發網民關注。（視頻截圖）