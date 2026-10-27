太震撼了…山東80後用萬根枯枝 2個月搭出「齊天大聖」

樊立傑用大量枯枝打造出「枯枝大聖」。（取材自光明網）

AI摘要 文章摘要整理： 山東東營的樊立杰以萬根枯枝手工搭建出巨型齊天大聖雕塑，耗時2個多月完成後因造型震撼在網路爆紅，吸引大量民眾前往拍照。

山東東營一座以上萬枯枝搭建而成的巨型齊天大聖雕塑，近日在網路暴紅，吸引不少民眾前往拍照打卡。創作者樊立杰耗時兩個多月，將原本不起眼的枯枝一根根修剪、交錯固定，打造出神態桀驁的孫悟空造型。作品曝光後，網友紛紛驚嘆「太震撼了」、「這才是真正的民間藝術家」。

綜合紅星新聞等媒體報導，這尊「枯枝大聖」出自80後的樊立杰之手，他就地取材，收集大量廢棄枯枝，逐步勾勒出孫悟空的身形與神態。

樊立杰說，「我想用一個成本低一點，還能實現自己想法的媒介，把我心中夢想的東西造出來，也能讓大家都來看一看，玩一玩」。他認為，枯樹枝是大自然常見的材料，如果任其散落腐爛，不如嘗試重新利用，賦予它們新的生命。

在兩個多月的製作過程中，樊立杰將收集來的枝椏逐一修剪，他不使用任何現代化的機械精細打磨，而是用一雙手和簡單的修剪工具，再利用直釘技術將萬千枝椏層層固定、交錯穿插，逐步勾勒出齊天大聖的骨架與細節。

完成後的「枯枝大聖」高達數米，從神情、身形到身上的鎧甲，以及頭頂高聳的鳳翅紫金冠，都以枝條層層堆疊出細節，既保留枯枝原有的粗獷質感，也展現齊天大聖威風凜凜、沉靜中帶著桀驁不馴的氣勢。 樊立杰耗時兩個多月才完成這尊「枯枝大聖」。（取材自光明網）

樊立杰將萬千枝椏層層固定、交錯穿插，逐步勾勒出齊天大聖的骨架。（取材自光明網）

有網友將這座雕塑拍下並上傳社群平台，相關影像迅速傳播，獲得上百萬個讚。隨著作品受到關注，愈來愈多民眾前往現場拍照，讓原本位於東營街頭的雕塑成為熱門打卡景點。不少網民驚嘆這才是真正的「化腐朽為神奇」，用最粗糙的材料，拼出了每個人心中的「大聖夢」。

樊立杰也在社群帳號分享自己對於創作意義的想法。他表示，他並不是為了證明自己有多厲害，而是希望把「跌倒了再站起來」的精神，透過一根根枝條呈現出來。當作品終於成型，就像看見另一個自己，「我們都不完美，但我們都在努力成型」。