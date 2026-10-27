我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州最高法院叫停監獄夜間施工 社區稱多年抗爭取得初步勝利

安全設施升級 紐約市郊鐵路犯罪率驟減

太震撼了…山東80後用萬根枯枝 2個月搭出「齊天大聖」

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
樊立傑用大量枯枝打造出「枯枝大聖」。（取材自光明網）
樊立傑用大量枯枝打造出「枯枝大聖」。（取材自光明網）

AI摘要

文章摘要整理：

山東東營的樊立杰以萬根枯枝手工搭建出巨型齊天大聖雕塑，耗時2個多月完成後因造型震撼在網路爆紅，吸引大量民眾前往拍照。

山東東營一座以上萬枯枝搭建而成的巨型齊天大聖雕塑，近日在網路暴紅，吸引不少民眾前往拍照打卡。創作者樊立杰耗時兩個多月，將原本不起眼的枯枝一根根修剪、交錯固定，打造出神態桀驁的孫悟空造型。作品曝光後，網友紛紛驚嘆「太震撼了」、「這才是真正的民間藝術家」。

綜合紅星新聞等媒體報導，這尊「枯枝大聖」出自80後的樊立杰之手，他就地取材，收集大量廢棄枯枝，逐步勾勒出孫悟空的身形與神態。

▲ 影片來源：YouTube平台＠Dynamic China - 動態中國（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

樊立杰說，「我想用一個成本低一點，還能實現自己想法的媒介，把我心中夢想的東西造出來，也能讓大家都來看一看，玩一玩」。他認為，枯樹枝是大自然常見的材料，如果任其散落腐爛，不如嘗試重新利用，賦予它們新的生命。

在兩個多月的製作過程中，樊立杰將收集來的枝椏逐一修剪，他不使用任何現代化的機械精細打磨，而是用一雙手和簡單的修剪工具，再利用直釘技術將萬千枝椏層層固定、交錯穿插，逐步勾勒出齊天大聖的骨架與細節。

完成後的「枯枝大聖」高達數米，從神情、身形到身上的鎧甲，以及頭頂高聳的鳳翅紫金冠，都以枝條層層堆疊出細節，既保留枯枝原有的粗獷質感，也展現齊天大聖威風凜凜、沉靜中帶著桀驁不馴的氣勢。

樊立杰耗時兩個多月才完成這尊「枯枝大聖」。（取材自光明網）
樊立杰耗時兩個多月才完成這尊「枯枝大聖」。（取材自光明網）

樊立杰將萬千枝椏層層固定、交錯穿插，逐步勾勒出齊天大聖的骨架。（取材自光明網）
樊立杰將萬千枝椏層層固定、交錯穿插，逐步勾勒出齊天大聖的骨架。（取材自光明網）

有網友將這座雕塑拍下並上傳社群平台，相關影像迅速傳播，獲得上百萬個讚。隨著作品受到關注，愈來愈多民眾前往現場拍照，讓原本位於東營街頭的雕塑成為熱門打卡景點。不少網民驚嘆這才是真正的「化腐朽為神奇」，用最粗糙的材料，拼出了每個人心中的「大聖夢」。

樊立杰也在社群帳號分享自己對於創作意義的想法。他表示，他並不是為了證明自己有多厲害，而是希望把「跌倒了再站起來」的精神，透過一根根枝條呈現出來。當作品終於成型，就像看見另一個自己，「我們都不完美，但我們都在努力成型」。

精華 FAQ

  • 作品主要以收集來的廢棄枯枝為材料，樊立杰就地取材，先逐一修剪，再用直釘技術層層固定與交錯穿插，最後拼出孫悟空的骨架、神情與鎧甲細節。

  • 他前後耗時2個多月完成，過程中幾乎不用現代化機械，而是靠雙手與簡單工具修整枝條，再以手工方式層層組構，保留枯枝粗獷質感。

  • 雕塑曝光後因氣勢震撼、細節精緻而迅速走紅，吸引上百萬讚與大量打卡；樊立杰則希望透過低成本創作與重複利用枯枝，傳達跌倒後再站起來的精神。

上一則

中反制外企竊商業機密 若有侵害行為 限制投資、人員入境

延伸閱讀

四川58歲大爺花16年「手搓」1座西遊公園 醜到出名

四川58歲大爺花16年「手搓」1座西遊公園 醜到出名
靈感來自「蜘蛛人」 湖北00後自製飛行滑板 成功飛越長江

靈感來自「蜘蛛人」 湖北00後自製飛行滑板 成功飛越長江
「姐過得不太好」 山東男飛武漢送千元紅包 報8年前之恩

「姐過得不太好」 山東男飛武漢送千元紅包 報8年前之恩
「花系列」57歲林煒現況曝光 神顏獲封「上古許光漢」

「花系列」57歲林煒現況曝光 神顏獲封「上古許光漢」

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約

足球／姆巴佩也辱華了 稱最喜歡「毛澤東迷因」代言遭解約
搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變

搭飛機從「靠窗改選走道」是變成熟？中年大叔曝心境轉變