日營收曾0…甘肅2女砸150萬元開無菸酒吧 1年內倒了

兩位年輕女性共同投入高達150萬元人民幣創業。(取材自大風新聞 )

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅敦煌兩名女子砸150萬元開設無菸酒吧Her Space，因定位失準、選址不利與營運管理不足，經營不到1年便關店，最慘時單日營收為0元。

位於甘肅 敦煌的一家標榜「無菸、女性主義與安靜閱讀」的小眾酒吧「Her Space」，由兩位年輕女性共同投入高達150萬元人民幣創業，不料經營不到一年便黯然關店，最慘澹時單日營業額0元。這起案例不僅反映出當前實體門市經營的艱辛，更揭示小眾情懷若缺乏精細商業營運，極易淪為夢幻泡影的現實困境。

近期在社群平台上引發熱議的「無菸酒吧」創業失敗案例，掀起實體餐飲業對於概念創新與商業現實的深刻檢討。大風新聞報導，甘肅敦煌兩名30多歲的女子「辣辣」與「夯夯」，關閉了經營大半年的無菸酒吧，其租用的140平方米門店正在對外轉讓。

「夯夯」表示，店鋪開業不久門前道路封閉，客流被阻斷，最差的時候門店日營業額直接歸零。經歷創業挫折後，兩人沒有消沉，計畫前往外地學習餐飲經營管理，補齊能力短板後再回到家鄉尋找創業機會。

業界分析指出，該酒吧的失敗，表面上看似被「無菸」標籤所限制，但本質上是定位、選址、成本控管及服務體驗全面出問題的必然結果。在市場定位上，酒吧本身帶有極強的社交與放鬆屬性，傳統客群普遍具備菸酒相伴的消費習慣。該店將無菸環境與閱讀相結合，雖然出發點良善，卻無形中排除了傳統酒吧的大眾顧客，同時真正追求安靜閱讀的人群又鮮少選擇走進酒吧，導致門市陷入「愛喝酒的不來、愛讀書的不去」的消費真空帶。

另外，該店設立於觀光城市敦煌，當地常住的年輕消費群體本就有限，而旅遊客流又深受淡旺季波動影響。酒吧營運高度依賴穩定的在地「復購率」，淡季時幾乎門可羅雀，但高額的房屋租金與人力成本卻需全年持續支出，直接拉長了回本周期。

實體餐飲的立身之本終究回到產品與服務品質。該門市開業後陸續傳出顧客負評，批評飲品口感欠佳、餐點品質不穩定，甚至在核驗顧客年齡等服務細節上處理不當引發爭議。即便經營團隊試圖透過短影音行銷自救，拍攝數百條內容卻僅累積2000多名粉絲，線上流量完全無法有效轉化為實體到店消費。

位於甘肅敦煌的一家標榜「無菸、女性主義與安靜閱讀」的小眾酒吧「Her Space」。(取材自大風新聞 )