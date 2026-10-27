我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

中國家戶人口平均降至2.52人 三口之家僅2省

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過...
中國的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國家庭戶規模持續縮小，平均每戶人口降至2.52人，且老年撫養比在2025年首次超過少兒撫養比，反映少子化與老齡化同步加劇。

中國家庭規模持續縮小，官方調查，目前平均每個家庭戶人口為2.52人。31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人；黑龍江平均每戶人口僅2.17人。東北另兩省遼寧、吉林分別只有2.18人及2.24人。

第一財經報導，今年5月公布的調查顯示，全中國共有家庭戶5億1465萬戶，家庭戶人口為12億9685萬人，平均每個家庭戶人口為2.52人。與2000年第五次全國人口普查的3.44人相比，25年來減少0.92人。

中國國家統計局出版的中國統計年鑑2026則顯示，有12個省分平均家庭戶規模超過每戶2.6人，分別是海南、西藏、雲南、貴州、青海、廣西、新疆、福建、甘肅、江西、寧夏和河南。其中，海南平均家庭戶規模為3.2人，位居全中國之冠。

第一財經指，一地家庭戶規模的高低，與區域出生率高低、人口流動等因素緊密相關。其中平均家庭戶規模較大的區域，大多是出生率比較高的地方；另一方面，人口流動也與平均家庭戶規模相關。

經濟大省廣東的省外流入人口達2962.2萬人，因此儘管廣東的人口出生率位居全中國前列，但由於大量人口流入，流入的人口結構比較年輕，整體的家庭戶規模也明顯降低。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，現在中國家庭平均子女數變少，影響家庭戶規模。此外，隨著居住條件改善，很多家庭規模也出現縮小，多代家庭減少。

中國統計年鑑2026還顯示，中國2025年總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比為22%，老年撫養比為23.1%，老年撫養比首次超過少年兒童撫養比。

撫養比又稱撫養係數，是指在人口當中非勞動年齡人口對勞動年齡人口數（15至64歲）的比例。總撫養比是少年兒童撫養比和老年人口撫養比相加之和。

隨著人口老齡化，近年中國老年撫養比持續上升。報導指出，2016年老年撫養比為15%；2021年突破20%，達20.8%；2024年升至22.8%，當年少兒撫養比為23%、老年撫養比已經十分接近少兒撫養比。至2025年老年撫養比首次超過少兒撫養比。

精華 FAQ

  • 官方調查顯示，全中國共有5億1465萬戶家庭戶、12億9685萬人，平均每個家庭戶人口為2.52人，較2000年的3.44人明顯下降0.92人。

  • 31個省分中，只有海南與西藏平均每戶人口超過3人，其中海南以3.2人居全國之冠；黑龍江則最低，僅2.17人，東北的遼寧與吉林也偏低。

  • 2025年中國總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比22%、老年撫養比23.1%，老年撫養比首次超過少兒撫養比，顯示人口老齡化進一步加深。

人口普查

上一則

香港議員豪花公帑120萬美元發獎金 港府擬禁超過助理薪15%

下一則

草蜢出道41年 「華語最長壽不變陣組合」破金氏紀錄

延伸閱讀

中國家庭規模愈來愈小 31省份「三口之家」僅2個

中國家庭規模愈來愈小 31省份「三口之家」僅2個
專家：中國人口數據遭高估 實際人口約12.7億

專家：中國人口數據遭高估 實際人口約12.7億
西藏那曲規模7強震至少16死32傷 逾300戶房屋倒塌

西藏那曲規模7強震至少16死32傷 逾300戶房屋倒塌
每3人就有1個老人 北京2035年進入重度高齡化社會

每3人就有1個老人 北京2035年進入重度高齡化社會

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航