中國家戶人口平均降至2.52人 三口之家僅2省

中國的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國家庭戶規模持續縮小，平均每戶人口降至2.52人，且老年撫養比在2025年首次超過少兒撫養比，反映少子化與老齡化同步加劇。

中國家庭規模持續縮小，官方調查，目前平均每個家庭戶人口為2.52人。31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人；黑龍江平均每戶人口僅2.17人。東北另兩省遼寧、吉林分別只有2.18人及2.24人。

第一財經報導，今年5月公布的調查顯示，全中國共有家庭戶5億1465萬戶，家庭戶人口為12億9685萬人，平均每個家庭戶人口為2.52人。與2000年第五次全國人口普查 的3.44人相比，25年來減少0.92人。

中國國家統計局出版的中國統計年鑑2026則顯示，有12個省分平均家庭戶規模超過每戶2.6人，分別是海南、西藏、雲南、貴州、青海、廣西、新疆、福建、甘肅、江西、寧夏和河南。其中，海南平均家庭戶規模為3.2人，位居全中國之冠。

第一財經指，一地家庭戶規模的高低，與區域出生率高低、人口流動等因素緊密相關。其中平均家庭戶規模較大的區域，大多是出生率比較高的地方；另一方面，人口流動也與平均家庭戶規模相關。

經濟大省廣東的省外流入人口達2962.2萬人，因此儘管廣東的人口出生率位居全中國前列，但由於大量人口流入，流入的人口結構比較年輕，整體的家庭戶規模也明顯降低。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，現在中國家庭平均子女數變少，影響家庭戶規模。此外，隨著居住條件改善，很多家庭規模也出現縮小，多代家庭減少。

中國統計年鑑2026還顯示，中國2025年總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比為22%，老年撫養比為23.1%，老年撫養比首次超過少年兒童撫養比。

撫養比又稱撫養係數，是指在人口當中非勞動年齡人口對勞動年齡人口數（15至64歲）的比例。總撫養比是少年兒童撫養比和老年人口撫養比相加之和。

隨著人口老齡化，近年中國老年撫養比持續上升。報導指出，2016年老年撫養比為15%；2021年突破20%，達20.8%；2024年升至22.8%，當年少兒撫養比為23%、老年撫養比已經十分接近少兒撫養比。至2025年老年撫養比首次超過少兒撫養比。