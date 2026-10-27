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4個月把脈9000人 萬歲山NPC「胖郎中」1理由堅持離職

中國新聞組╱北京27日電
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河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖。(取材自大河報)
河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖。(取材自大河報)

AI摘要

文章摘要整理：

河南開封萬歲山NPC「胖郎中」王二胖在合約期滿後離職，拒絕加薪留任，表示要專心準備醫師資格證考試，未來以中醫結合互聯網發展。

河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖26日表示，10月27日合約期滿後正式離職。這位今年夏天憑藉「兩張銀票把一次脈」火出圈的鬍子郎中，面對景區主動提出漲薪挽留，選擇在流量正盛時轉身離開。他直言，自己的終極目標是成為一名好中醫，但在景區「一輩子也不可能實現」，未來將全力準備醫師資格證書考試。

根據大河報報導，王二胖透露，景區早在兩個月前就找他談過續約並表示可漲工資，但他果斷拒絕。他乾脆地表示：「我想要流量的話，不一定非得在萬歲山才能得到，我想要的東西，不是只有萬歲山有。」他預估自己在景區四個月裡把了約9000人的脈，技術已大有提升。為站好最後一班崗，他決定在10月27日最後一天免收銀票免費把脈，僅實施限號服務。

「胖郎中」離職的消息在網路上引發熱烈討論，「有清醒的頭腦和長遠規畫，知道自己要什麼，比單純撈流量強太多了」、「懂得在流量頂峰時抽身去考證當真醫生，這才是真正的醫者仁心，祝考試順利」；也有網友說，「四個月看9000個人，這工作強度簡直是超級刷經驗包，換誰也得歇歇了」。

今年33歲、來自安徽淮南的王二胖，6月初以遊客身分到萬歲山旅遊，在王婆節目中走紅後獲景區簽約，7月起正式扮演「胖郎中」為遊客把脈，固定月薪約5000至6000元人民幣，合約為期四個月。他坦言，自己當初來景區本來就是為了「練習把脈」，如今技術練熟、目的達成，自然選擇功成身退。

談及離職後的規畫，王二胖表示會先休息一段時間，未來發展仍以中醫結合互聯網為主，畢竟「再好的中醫也需要宣傳」。對於其他景區的邀約，他明確表示只接受短期商演合作，絕不上長期班，接下來可能前往洛陽洽談合作。

河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖。(取材自大河報)
河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖。(取材自大河報)

精華 FAQ

  • 他認為自己真正想做的是成為一名好中醫，而不是長期待在景區扮演NPC；即使景區願意加薪挽留，他仍決定在合約期滿後離職，全力準備醫師資格證考試。

  • 王二胖說自己4個月大約替9,000人把脈，實戰經驗明顯提升，也完成了原本到景區「練習把脈」的目標，認為技術已經練熟，因此選擇功成身退。

  • 他表示會先休息一段時間，之後仍以中醫結合互聯網為主，因為認為好中醫也需要宣傳；若接其他景區邀約，只接受短期商演，不再長期簽約。

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