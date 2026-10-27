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皇馬球迷樊振東看西甲被拒入場 換上巴薩T全程沉默被投訴

中國新聞組／北京27日電
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樊振東曬出觀賽照片。(取材自微博)
樊振東曬出觀賽照片。(取材自微博)

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文章摘要整理：

樊振東赴諾坎普觀看國家德比，先因皇馬球衣被拒入場，後換穿巴薩T恤仍遭懷疑與查驗，最終在主場文化差異中留下荒誕回憶。

國乒名將樊振東近日前往西班牙觀看西甲國家德比，沒想到比賽還沒開始，就因穿著皇家馬德里（皇馬）球衣遭拒絕入場。換上巴塞隆納（巴薩）T恤後，他雖順利進入球場，卻因在看台上表現得不夠像主隊球迷，遭人懷疑是支持皇馬的「臥底」，安保人員前後三度查驗門票，讓他直呼這趟諾坎普之旅「荒誕得像一場夢」。

西甲第10輪於26日上演本賽季首場西班牙國家德比，皇馬作客以2比1擊敗巴薩，皇馬前鋒姆巴佩梅開二度。身為皇馬球迷的樊振東，賽後在社群平台發文，分享這趟充滿波折的觀賽經歷，也讓球迷看見足球場上不同主場文化帶來的趣事。

樊振東表示，自己原本打算透過皇馬俱樂部購買客隊球迷區的門票，希望能穿著皇馬球衣進入諾坎普觀賽。不料，皇馬方面考量到客隊球迷區座位的視野問題，最後送給他一張由巴薩提供的官方贈票，讓他得以從主隊看台進場。

為避免在對手主場引起不必要的麻煩，樊振東決定將皇馬球衣穿在裡面，外面再套上一件外套，打算低調入場，沒想到諾坎普的安檢嚴格，連外套內的衣服也被檢查。

安保人員當下拒絕他入場，無奈之下，他只好前往球場商店購買一件巴薩T恤換上，才終於順利進入看台。

原以為換上主隊服裝就沒問題，沒想到真正的考驗才剛開始。樊振東回憶，巴薩踢出精采攻勢時，全場觀眾鼓掌喝采，他只能保持沉默；巴薩進球、看台陷入歡騰時，他也不敢表露自己的真實立場，更不敢為皇馬加油。

就算沒有做出任何出格舉動，他仍逐漸察覺，周圍有熱情的巴薩球迷向球場管理人員投訴。安保人員前後三次上前查驗他的門票，並反覆詢問他是否支持皇馬，讓這場足球賽多了一段意外插曲。

樊振東坦言，自己曾在其他知名球場觀賽，甚至在皇馬主場伯納烏球場的主席台看過國家德比，當時看台上也有人佩戴巴薩圍巾，球迷各自支持不同球隊，仍能正常觀賽。他原以為自己對足球文化已有一定了解，直到這次造訪諾坎普，才體會到客隊球迷置身主隊看台的微妙處境。

樊振東表示，他尊重不同主場的球迷文化，也理解球迷對支持球隊的熱情。這趟諾坎普初體驗，從差點無法入場，到換上巴薩T恤仍被懷疑是「臥底」，整場比賽都得小心控制表情與肢體動作，成為難忘的回憶。

精華 FAQ

  • 他原本想透過皇馬俱樂部購買客隊球迷區門票，穿皇馬球衣看球；但現場安檢很嚴，連外套內的球衣也被檢查，因此一開始遭拒絕入場。

  • 在無法穿皇馬球衣入場後，他只好到球場商店買一件巴薩T恤換上，才進入看台；不過之後仍因舉止低調、反應不明顯而被懷疑。

  • 樊振東感受到不同球場對球迷立場的敏感度差異，主隊看台對客隊支持者較不寬容；即使沒有明顯挑釁，也可能被投訴與反覆查驗。

樊振東 姆巴佩

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