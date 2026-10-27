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迪麗熱巴紅毯「嘴銜蝴蝶」引爆商機 同款1對賣10.9元

中國新聞組╱北京27日電
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迪麗熱巴冒雨銜蝶走紅毯的名場面爆火出圈。(取材自微博)
迪麗熱巴冒雨銜蝶走紅毯的名場面爆火出圈。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

迪麗熱巴在VOGUE活動雨中銜蝶的紅毯畫面意外爆紅，帶動「同款蝴蝶」周邊迅速熱賣，但商家未經授權使用明星影像宣傳也引發肖像權爭議。

VOGUE時尚之力盛會日前在蘇州舉行，藝人迪麗熱巴雨中「唇銜蝴蝶」意外騰飛的名場面暴紅網路，熱度持續發酵。事後證實，該蝴蝶僅為絹花薄膜材質的靜態道具，因現場風雨導致黏性失效而順風飛去，卻被迪麗熱巴以從容儀態化意外為經典。令人意想不到的是，這場「雨中飛蝶」除了稱霸社交平台熱搜榜外，更引爆驚人的周邊「蝴蝶經濟」。

現場視頻顯示，在本次VOGUE時尚之力盛會上，迪麗熱巴作為開毯嘉賓登場，她嘴銜蝴蝶道具，在雨中輕盈走秀。定點拍攝時，蝴蝶意外被風雨吹走，迪麗熱巴從容目送蝴蝶飛離，這一幕被鏡頭捕捉後迅速刷屏出圈，並引發網友熱議。不少網友留言讚嘆：「真的太美了，永遠都是那麼震撼，尤其是蝴蝶飛走的那一刻，真的超震撼」。

隨著熱度走高，各電商平台迅速嗅到商機，各大電商賣家紛紛以「迪麗熱巴同款」、「紅毯名場面蝴蝶髮夾」、「同款仿真絹布蝴蝶」為賣點搶灘上市。相關關鍵字在各大平台搜尋量於24小時內翻倍增長，衍生商品價格普遍落在一對10元至20元人民幣之間，甚至有店家打出「9.9元包郵」的超低價搶客。

據統計，部分動作迅速的熱門店鋪在短短兩天內銷量便突破數千份，熱門顏色與款式一度出現斷貨現象。

不只線上電商一片榮景，盛會舉辦地蘇州當地的實體市場與市集也搭上這股熱潮。活動場館周邊夜市與文創攤位上擺滿各種蝴蝶造型飾品，吸引大量前來打卡的粉絲與遊客駐足購買。不少民眾表示，購買同款蝴蝶是為了在雨天或外拍時模仿該經典鏡頭，體驗「名場面」的氛圍感。

然而，在這波蜂擁而上的「蝴蝶商機」背後，潛藏的法律與權益問題也隨之浮出水面。不少賣家為了吸引眼球、提升轉化率，直接在商品主圖、產品詳情頁乃至直播間中，毫無遮掩地使用迪麗熱巴當晚紅毯的現場劇照、影片截圖或高清寫真進行商品宣傳。

對此，法律專家警示，商家此類行為已踩到法律紅線，商家若未經授權，在商品宣傳頁面中使用明星個人照片、影片截圖或畫像，已明確構成對他人肖像權的侵犯。

精華 FAQ

  • 因她在雨中走秀時，蝴蝶道具被風吹走，她仍從容目送飛離，畫面兼具戲劇性與美感，迅速被網友轉發，成為社群熱搜名場面。

  • 電商平台與實體市集都快速推出「同款」蝴蝶髮夾、絹布蝴蝶等商品，搜尋量大增，價格多落在一對10元至20元，部分店家兩天內就賣出數千份。

  • 若未經授權就直接使用迪麗熱巴的現場劇照、影片截圖或寫真做商品宣傳，可能構成侵犯肖像權。法律專家提醒，這類做法已踩到法律紅線。

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