iPhone Duo傳螢幕裂紋 中電商降價 博主建議「女生別買」

有拿到iPhone Duo新機的用戶反映手機內屏出現故障。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果首款摺疊機iPhone Duo開售後傳出螢幕裂痕、亮線等瑕疵，iFixit認為可能與鉸鏈結構壓力有關，市場價格也因爭議迅速回落。

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日開售後不久，便爆出首批螢幕開裂與爆線瑕疵。多位來自海外與中國的使用者反映，新機正常展開時會聽到喀嚓異響，隨後螢幕沿鉸鏈處出現裂痕或亮像素線。針對災情，知名拆解機構iFixit報告分析指出，故障可能源於鉸鏈中央支撐桿或弧形導軌運動不當對螢幕施加過大壓力所致；中國市場則開始有電商 推出補貼價，也就是以低於定價促銷。

綜合媒體報導，iPhone Duo正式開賣當天，社群媒體上就開始流傳多張手機螢幕出現裂紋的照片。匯總照片顯示幾乎全部故障都集中在鉸鏈正上方，多數表現為屏幕一側浮現一條亮像素線。一名澳洲使用者表示，拿到手機約六小時、開合不到20次，向朋友展示展開時，先感到內鉸鏈下方異樣，隨後聽到清晰的一聲，螢幕隨即沿鉸鏈裂開。中國也有使用者表示，正常展開螢幕時聽到哢嚓一聲，摺疊處出現一道約3公分裂痕，另有一條較細裂痕貫穿螢幕右半邊。

隨著螢幕瑕疵消息頻傳與現貨供應充足，iPhone Duo在二手與黃牛市場的溢價迅速縮水。二手價格在預售10天內從加價數千元一路跌至建議售價以下，2TB版本加價僅剩數百元；電商平台拼多多甚至推出「百億補貼」，以低於官方定價人民幣1萬5999元扣減200元促銷。

除了硬體品質爭議，iPhone Duo的重量與手感也引發熱烈討論。數碼博主「科技新一」發文建議女性慎買該機，直言自己作為「一米九、天天健身的猛男」，用了一天手腕都累得發疼。他指出，裸機重254克，加裝殼膜後接近300克，且取消了Face ID改用側邊Touch ID，亦無獨立長焦鏡頭，並坦言「為了裝逼可以買，為了實用體驗不如iPhone 18 Pro」。

許多網友紛紛留言表示，「幾萬塊買的手機，這品質真的讓人不敢恭維」、「裸機加殼膜接近300克，拿在手上像拿塊磚頭」；也有網友留言提醒，「剛出的第一代產品問題多很正常，非剛需用戶沒必要搶首批，等官方解決鉸鏈瑕疵再考慮也不遲」。

目前，iPhone Duo面對著硬體鉸鏈瑕疵質疑、二手市場價格回落以及軟體適配尚待完善的多重考驗。蘋果官方檢測認定是否屬於保固範圍成為消費者關注焦點，若非人為導致可換新機，但若判定人為損壞，未購買AppleCare+的保外維修，預估費用高達7998元，專家也建議非剛需消費者可再觀望後續市場反應。

iPhone Duo螢幕頻傳裂紋案例。(取材自觀察者網)