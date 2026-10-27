觀察站／國考新態 折射中國經濟、社會變局

AI摘要 文章摘要整理： 今年中國國考出現過審人數回落、熱門崗位爆紅與稅務系統擴招等新變化，反映就業困局、審核趨嚴及財政壓力下的社會與經濟轉向。

中國近日有個熱門話題是「國考」。「國考」年年都有，今年關注度特別高，除了因就業困局，還因其自身出現多方面變化，折射著中國社會之變、經濟之變。

「國考」全稱是「中央機關及其直屬機構公務員錄用考試」，因算公職考錄，也被稱為「考公」。參考人數雖不及高考 動不動千萬人計，但因中央部委和地方機關全參與，官民各方關注度、考錄競爭激烈度都是中國第一。

今年「國考」，報名在上周末結束，最直觀的數據，就是今次計劃招錄3.57萬人、提供1.94萬個職位，最終有302.5萬考生通過資格審查。最後的平均競爭比約為85：1，即85個人搶一個職位，這只是平均數，最誇張的是8,000多人搶一職位。

看今年「國考」，主要看三變，因其每一變都隱伏著人心、社會和經濟之變。首先一大變，是在全國招錄3.57萬人的背景下，是報名者中有302.5萬人成功過審。中國「國考」關卡多重，關關難過，第一關就叫過審，即通過考試資格審查，其審查者是招錄機關，審查內容包括考生學歷、科系、工作年限、政治面貌等條件，符合該職位公告要求才能取得參加筆試的資格。

今次「國考」過審之變，叫首度回落和大幅回落，這與去年的過審人數371.8萬、前年的過審人數341.6萬相較，「國考」資格審核通過人數明顯回落，其中較去年大幅減少近70萬人，相當驚人。今年報名人數約333.2萬人，報名人數已經減了，最後形成自2019年起過審人數連續上升後首度回落，當然引起各方關注。

「國考」過審人數大減，被認為原因之一是其審核內容收緊加嚴，當局沒有公布審核具體內容，但風言風語都說要整治考試亂象，如近年發現「國考圍崗」，即個別考生、培訓機構或不法團伙，透過非法獲取或盜用他人的身分資訊，集中報考同一個公務員職位的一種隱秘舞弊行為等等。另外還因政治氣候變化，政治面貌要求更嚴了，還要求有基層經歷等，難度加大。

過審事涉雙方，過審人數大減，還有謂雙向選擇，一方面是近兩年的招錄規模實際收縮，直接結果就是整體上岸率偏低，往年平均報錄比長期維持在80：1上下，上岸概率僅1%左右；這影響到另一方面的報考者們，不少畢業生想一旦考試失利就錯過黃金就業窗口期，而非應屆畢業生說「選得上的不是想去的，想去的都選不上」，乾脆不報。說重點，是就業困局已影響到公務員隊伍。

除了過審之變，還引起關注的是競逐崗位之變，即在過審後整體平均競爭比約85：1，但最熱崗位競爭比達5000多比一，在熱度排名前十崗位中，吉林出入境邊防檢查總站延邊邊境管理支隊一級警長及以下，競爭比高達5840：1，即有5840人搶這一職位，暫時最高。另外還有國家統計局河南調查總隊鞏義調查隊一級科員、文化和旅遊部資源開發司資源普查處一級主任科員及以下等，廣西出入境邊防檢查總站、中國殘聯等也位列前十，這些都相當出人意外。

其實意外也不算超預期，仔細看這些職位，人人都認為是競爭小、壓力小、收入相對穩定的，人人都以為檢漏，最後變成熱門。這已折射出中國社會和中國經濟，已進入相對不進取甚至要停滯的年代。

第三變是稅局職位大熱，成為2027年度「國考」最矚目之變。據過審後的統計數據，全國總招錄人數收縮，稅務系統招錄膨脹，計劃招錄2萬4000多人，占據「國考」總招錄名額的67.28%，每三個「國考」職位中有二個屬於稅務系統，人稱「國考一稅獨大」。

這一現象，表面反映著中國稅務系統用上大數據、新平台，廣泛查稅，倒查3-30年，最終還是要人來看數，特別要招年輕人來看數據；更深一層則折射，在中國經濟中，因應增長下行，財收減少，當局強化稅務系統，至少先維持財政收入，保證政權運作。