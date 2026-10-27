甘肅這對新人好另類 40歲紅色雞冠頭男 娶50歲黃髮女

甘肅一名40歲男子頂著紅色「雞冠頭」，迎娶一名50歲染黃髮的女子，兩人獨特的打扮成為婚禮焦點。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 甘肅一對新人因誇張髮色與年齡差距成為婚禮焦點，外界評價兩極；文章則指出，婚姻是否長久更取決於性格、責任感與相處方式。

甘肅 一對新人近日因造型與年齡差距引起關注。一名40歲男子頂著醒目的紅色「雞冠頭」，穿上西裝迎娶一名50歲、染了一頭黃髮的女子，兩人獨特的打扮成為婚禮焦點。面對外界不同評價，有人認為兩人造型另類、不夠穩重，也有網民送上祝福，認為婚姻是否幸福，與髮型和年齡無必然關係。

據自媒體「百味堂」26日發布的文章，男子從小學畢業後便沒有繼續升學，成年後跟隨村民外出打工。他一直喜歡與眾不同的造型，染髮、紋身都是個人愛好，並不願為迎合他人眼光而改變自己。

不過，這種打扮也曾令他的相親之路不順利。文章稱，男子家人曾替他介紹對象，但有女子初次見面便難以接受他的髮型，認為形象太過另類。家人亦曾勸他改變造型，但他始終堅持自己的喜好，直到40歲仍未結婚，令父母十分操心。

後來，男子在一次理髮時注意到店內的女老闆。女方比他年長10歲，早年經歷過一段婚姻，此後一直獨自生活。男子被對方鮮明的個人風格吸引，得知她單身後，便主動表達好感，甚至直接提出兩人一起生活。

女方起初對這番表白感到意外，沒有立即答應。其後，男子經常到店內探望她，兩人逐漸熟悉並確立關係，最終決定結婚。

婚禮當日，男子將頭髮染成紅色，並梳成醒目的雞冠頭，配搭西裝；新娘則維持一貫的黃色短髮造型，外披紅色披風。兩人站在一起格外搶眼，也引來鄉親議論。有人認為，兩人年紀不小，打扮卻相當張揚；亦有人以「不是一家人，不進一家門」形容兩人的相似之處。

網上對這場婚禮的反應不一，有人質疑兩人的造型是否適合婚禮，也有人認為，髮色、穿衣風格都是個人選擇，只要雙方情投意合，便無須迎合別人的審美。

文章指出，這宗婚事引起討論的焦點，不只是新人的外表，更反映部分人習慣以年齡、長相及打扮判斷一對伴侶是否般配。至於婚姻能否長久，仍有賴雙方的性格、責任感及相處方式。

甘肅一名40歲男子頂著紅色「雞冠頭」，迎娶一名50歲染黃髮的女子，兩人獨特的打扮成為婚禮焦點。（視頻截圖）