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武漢壽司郎巨鼠在傳送帶狂奔 全場顧客嚇壞

記者賴錦／即時報導
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壽司郎湖北武漢市楚河漢街店10月24日被消費者目擊，一隻碩大活鼠竄上擺放餐點的輸...
壽司郎湖北武漢市楚河漢街店10月24日被消費者目擊，一隻碩大活鼠竄上擺放餐點的輸送帶，嚇得顧客驚慌大喊。(取自海報新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

武漢壽司郎門店遭顧客目擊活鼠在輸送帶上亂竄，引發食安疑慮與現場驚慌；店家事後仍營業一段時間，後續才停業整頓並消毒排查。

日本知名迴轉壽司品牌壽司郎武漢門店爆出食安疑雲。湖北省武漢市楚河漢街店10月24日被消費者目擊，一隻碩大活鼠竄上擺放餐點的輸送帶，嚇得顧客驚慌大喊，事發後該店仍然繼續營業2個多小時，直至當日下午5時許才宣布暫停營業。

武漢陳姓女子向媒體表示，她於24日下午2時30分左右進店用餐，約2時50分時，突然看到一隻老鼠從眼前竄過。她驚恐表示，老鼠就在面前跑過，「吧台兩側的客人全看到了，都在大喊『有老鼠』」。另有大陸網友發文形容，老鼠在店內「明目張膽竄來竄去」，輸送帶旁的顧客全都看傻，甚至有人被嚇到崩潰。

陳女士說，事發後她立即詢問店家如何處理，員工告知已第一時間報廢後廚所有食材。不過，她質疑老鼠已出現在餐廳前場，店家是否應立即停止營業、全面消毒，員工卻回應，店內每周都會消毒，當下也無法將所有顧客趕出去。

陳女士指出，直到下午4時多離店時，被老鼠爬過的輸送帶仍持續擺放食物，事後她主動找店長反映，店家提供免單及一份冷凍芒果作為補償。另有當日同時段就餐的消費者表示，自己並不清楚輸送帶出現老鼠，正常結帳離開，至今未獲補償。

對於老鼠從何而來，門店工作人員稱是自「店外進來的」。壽司郎中國負責人25日回應稱，已關注到相關信息，正協同市場監管部門緊急調查與處置中。公司26日進一步表示，事發後門店已立即停業整頓，對相關食材、器具全面廢棄與清洗消毒，並聯繫專業防治公司到店徹底排查布控。

精華 FAQ

  • 10月24日，武漢楚河漢街店被消費者目擊一隻活鼠跑上擺放餐點的輸送帶，現場顧客驚嚇大喊。事件曝光後，引發外界對門店衛生與食安管理的質疑。

  • 店員稱已先報廢後廚食材，但老鼠已出現在前場，顧客質疑應立即停業與全面消毒。爭議在於門店仍繼續營業逾2小時，輸送帶上食物也未即刻撤除。

  • 壽司郎中國表示已與市場監管部門調查處置，並在事後讓門店停業整頓，對相關食材與器具全面廢棄、清洗消毒，還請專業防治公司到店徹底排查布控。

武漢 日本

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