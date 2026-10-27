咋回事？雲南騰衝「全城人起床咳不停」 原因找到了

雲南騰衝一工業辣椒廠起火，網友稱「全城人都在咳嗽」。（取材自中國環境網）

AI摘要 文章摘要整理： 雲南騰衝一間工業辣椒廠凌晨起火，辣椒素揮發後隨氣流擴散到市區，導致多地居民咳嗽、流淚與喉嚨灼痛，相關部門已到場處置並監測空氣。

雲南省騰衝市10月25日凌晨空氣瀰漫濃烈刺鼻的辣椒味，不少市民陸續出現咳嗽、打噴嚏、甚至臉部與咽喉灼痛等症狀。「雲南騰衝全城人都在咳嗽」話題衝上熱搜。騰衝市生態環境部門證實，當地一家辣椒廠設備故障起火，導致刺激性氣味飄散，目前已派員到場處置，並進行空氣監測。

這起事故發生於凌晨4點左右，位於騰衝市北海鎮的一家工業辣椒廠，因烘烤房設備出現故障，不慎引燃了大量堆放的工業辣椒。由於工業辣椒中的辣椒素含量遠高於一般食用辣椒，高溫燃燒後揮發出極強的刺激性氣體，隨著夜間與早晨的氣流迅速向市區方向蔓延。

許多居民剛起床就聞到空氣中帶有濃重的辣椒辛辣味，隨後不少人出現咳嗽、眼睛流淚、咽喉刺痛等不適。有當地市民形容：「一出門就被辣到咳嗽不止，連喝水喉嚨都隱隱作痛，臉上也有一種火辣辣的灼熱感。」也有和順古鎮等區域的居民反映，空氣中的刺鼻味持續了一整天。

網上流傳的通知截圖顯示，騰衝一處工業辣椒烤房發生火災，造成刺激性氣味飄散，建議民眾這幾天盡量戴口罩。通知還提到，工業辣椒粉塵可能使人感到臉部辛辣。

騰衝市政府一名工作人員表示，已經飄散到空中的氣味無法處理，但仍在燃燒的辣椒將被裝袋密封，以減少濃煙產生。