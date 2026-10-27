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台下觀眾喊「楊老五」 天津相聲演員為何怒到要報警？

中國新聞組／即時報導
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楊議回懟觀眾。（視頻截圖）
楊議回懟觀眾。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

天津相聲演員楊議在小劇場演出時，因台下觀眾高喊「楊老五」引發爭執，現場一度緊張，最後在勸解與道歉後恢復演出。

天津相聲演員楊議近日在演出，因被台下觀眾高喊「楊老五」而爆發衝突，楊議怒斥對方「你是什麼東西，滾一邊去」，並聲稱要報警。經旁人勸解後，演出隨後繼續。

三湘都市報報導，10月26日，一段楊議在天津小劇場演出時與觀眾發生爭執的影片在網路流傳。影片顯示，楊議演出期間，台下一名觀眾突然高喊「楊老五」。

楊議起初笑著回應，隨後情緒轉趨激動，認為對方當眾喊出這個稱呼並不禮貌，隨即反問「你是什麼東西，滾一邊去」，並詢問其他觀眾，當場喊「楊老五」是否恰當，還表示要報警。

面對衝突，觀眾席一名男子連連解釋，稱自己的兄弟短影音看得太多，聽到一個「暗號」後產生誤會，並向楊議道歉，希望演出能夠正常進行。經旁人勸解後，楊議表示這是一場誤會，並向對方道歉，現場演出得以繼續。

觀眾解釋。（視頻截圖）
觀眾解釋。（視頻截圖）

楊光相聲社會館店一名工作人員表示，在天津，「楊老五」這個稱呼與罵人相差不遠，屬於言語攻擊，「最起碼這是不尊重人的稱呼」。

天津市文旅局相關部門一名工作人員則表示，執法部門已注意到網傳影片，目前正在核查。該工作人員指出，「根據網傳視頻來看，雙方爭吵的情景不像為演出效果而設計的環節。」他並表示，演出及相關環節應提前向文旅等部門報備，演出現場通常設有錄音、錄影設備，部分演出還會安排監管人員在場監督。

▲ 影片來源：Youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為台下一名觀眾在演出期間突然高喊「楊老五」，楊議認為這不是禮貌稱呼，疑似帶有羞辱意味，因此當場情緒升高並與對方爭執。

  • 他先是笑著回應，隨後轉為激動，怒斥對方「你是什麼東西，滾一邊去」，還質問其他觀眾是否合適，並表示要報警處理。

  • 在旁人勸解下，觀眾道歉並解釋是誤會，楊議也表示接受後繼續演出；天津文旅局則稱已注意到影片，正進一步核查是否屬於演出設計。

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