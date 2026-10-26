江蘇姑娘線上花3.8萬買鶴崗房 再花4萬裝修 入住後傻眼

雲南個舊因房價相對低廉、氣候宜人，吸引部分外地民眾前往考察房源。(取材自半島晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 江蘇女子小陳在網路上低價買下鶴崗房屋並裝修後入住，卻發現嚴重漏水而提告求解約，也提醒低房價置產不能只看價格。

中國近年興起前往低房價 城市「抄底買房」的風潮，但低價不一定能換來理想生活。江蘇一名女子透過網路，在黑龍江鶴崗花3.8萬元（人民幣，下同）買下房屋，又投入4萬多元裝修，滿心期待搬進新家，沒想到入住後發現屋頂多處漏水，目前正提告要求解除購房合同。

據半島晨報報導，江蘇女子小陳表示，當初在網路上看到多名房仲發布同一套房源的影片，便委託其中一人協助看房，透過影片確認屋況，再以線上公證及委託方式完成過戶。她坦言，當時生活狀態不佳，沒有足夠精力親自看房，買房對她而言，是生活的一個支點。

去年春節後，小陳取得房屋所有權，這間60平方米的房子於2017年竣工，相較當地許多老屋已算新穎。去年6月，她帶著全部家當搬到鶴崗，興奮得睡不著覺，心想「我終於要有家了！」

中國社群平台上，不少網友分享在低房價城市購屋的經驗，引發討論。(截圖自社交平台)

然而，入住後她才發現屋頂多處漏水，詢問鄰居得知，同棟樓早有漏水問題，其他住戶也深受其擾。小陳懷疑，買房時正值冬季，積雪未融，屋內漏水痕跡可能遭粉刷遮蓋，而房仲拍攝影片時，又刻意避開樓道及入戶門的漏水位置，讓她無從察覺。

小陳表示，發現問題後曾聯繫房仲，對方以懷孕、身體不適為由回應，她原本不願為難，沒想到後來房仲將漏水責任全推給她與物業管理公司，令她相當難過，目前已提起訴訟，希望解除購房合同。

儘管買房遇上糾紛，小陳並不後悔來到鶴崗。她說，當地並非網路傳言中的「空城」，鄰居友善、生活有人情味，夏季也比江蘇涼爽。不過，她提醒有意前往低房價城市置產的人，最好親自看房，尤其選在春季融雪或夏季暴雨時檢查屋況，也可以先租住一段時間，再決定是否購屋。

小陳目前希望盡快解決房屋糾紛，返回江蘇尋找合適住處，選擇氣候較溫暖、生活環境更熟悉的地方。

低價買房的吸引力，也讓其他城市受到關注。在雲南旅居兩年的華華，今年8月前往個舊，原本被網路上「5萬元買一套房」的資訊吸引，實地看房後卻發現，便宜房源多半屋齡較高、需要整修，部分位於沒有電梯的高樓層，或地處偏僻、生活機能不足；條件較好的房屋，價格則可能高達數十萬甚至上百萬元。

華華表示，自己喜歡雲南的氣候、美食與悠閒生活，但尚未決定是否買房。她認為，相較立即置產，旅居更能保留生活彈性，「如果有一天和這座城市磨合得比較好了，我再考慮買房吧。」

報導指出，社群平台充斥低價購屋案例，但部分房屋可能存在漏水、供暖不足、位置偏僻等問題，異地定居也須面對氣候差異、就業機會及人際關係等挑戰。低房價雖提供年輕人安家的另一種可能，卻不代表能省下所有生活成本。