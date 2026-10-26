杜甫長安租房 諸葛亮「累死工位上」這首AI歌曲播放破億

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AI摘要 文章摘要整理： AI音樂作品〈過來人〉借杜甫、蘇軾等歷史人物唱出當代壓力，在中國社群平台累計播放破1.24億次，並引發大量網友共鳴與自我安慰。

AI音樂作品「過來人」近日在中國社群平台爆紅，杜甫、蘇軾、劉邦等10名歷史人物化身說唱歌手，以古人經歷映照當代人的生活壓力。截至10月22日晚間，作品在抖音 播放量約7500萬次、微信 視頻號約4500萬次，全網累計播放量約1.24億次。創作者王琨喆表示，歌曲並非要替人生提供標準答案，而是希望讓人們有地方安放難以言說的疲憊。

澎湃新聞報導，「過來人」以一間燈光昏黃的小酒館為背景，杜甫、蘇軾、劉邦、項羽、勾踐、孫悟空、曹操、李白、諸葛亮及司馬懿輪流拿起麥克風，唱出當代人的困境。杜甫唱到中年仍在長安租房、面對房租上漲；蘇軾談人生起落與漂泊；劉邦則唱出起步較晚、仍不願認輸的心境。諸葛亮一句「我五十四歲，累『死』在工位上」，也呼應現代職場壓力。

「過來人」走紅後，評論區裡不少網民留言，有人說在古人的唱詞裡看見自己。（視頻截圖）

王琨喆表示，杜甫排在第一，是因為租房、搬家和渴望有個家的處境最貼近普通人，「安得廣廈千萬間」放到今天仍能引起共鳴；蘇軾排第二，代表中年人的得失與起伏，接著由劉邦呈現起步晚卻不肯認輸的態度。透過古裝人物唱出現代困境，作品讓網友看見歷史人物也曾經歷掙扎，與普通人的生活並非遙不可及。

蘇軾排第二，代表中年的得失、漂泊和起伏。（視頻截圖）

歌曲走紅後，評論區成為網友分享生活壓力的空間。王琨喆原本以為主要受眾是喜歡說唱與歷史的年輕人，後來發現，核心受眾反而是31至40歲、承受生活重擔的群體。不少網友留言分享自身遭遇，也有人在評論區互相安慰、打氣。

劉邦第三個出場，唱出「大器晚成、不肯認輸」。（視頻截圖）

AI音樂作品「過來人」近日在中國社群平台爆紅，杜甫、蘇軾、劉邦等10名歷史人物化身說唱歌手，以古人經歷映照當代人的生活壓力。（視頻截圖）

王琨喆曾任傳統媒體人，後創辦個人工作室，今年轉向AI創作。「過來人」製作過程中，AI協助押韻嘗試、素材生成與排列組合，但最終歌曲結構及歌詞仍由他親自確認。

對於AI作品是否透過演算法精準操控受眾情緒的質疑，王琨喆表示，歌曲中的停頓、嘆息與情緒起伏，來自自己熬夜修改影片、遭遇拖欠款項等真實經歷，而非單靠AI計算。他認為，AI能提高效率、減少重複勞動，卻無法取代創作者的判斷、審美與人生閱歷，「只有先打動自己，作品才有可能打動別人」。

王琨喆曾是傳統媒體人，2013年，他入職武漢廣播電視台，三年後辭職並創辦個人工作室。（取材自北京青年報）

「過來人」爆紅後，也有地方文旅單位借鑑形式創作相關內容。王琨喆表示，創作形式可以被模仿，但真正打動人的，是作品裡的真實經歷與情感。未來他將繼續製作「古人開麥」系列，並嘗試不同曲風與敘事方式，不會一味複製爆紅模式。他希望透過歌曲傳達，即使生活不容易，人們仍在繼續前行，而且並非獨自承受。