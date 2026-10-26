新疆「阿達西」在西安賣饢 10元3個賣瘋了…是造神？

新疆小伙「阿達西」在網路上暴紅。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 西安新疆烤饢攤主奈斯爾丁因短視頻暴紅，排隊人潮暴增，也引來直播圍堵、蹭流量與仿冒帳號，外界並質疑這是平台演算法推動的另一場造神。

新疆 青年奈斯爾丁·熱西提在西安賣烤饢3年，近期因短視頻暴紅，原本三、五人的排隊人潮暴增，甚至有人提前數小時等候，小小的攤位成為西安城裡最火的打卡點。突來的潑天流量不但帶來人潮，也引發直播圍堵、商戶蹭流量及仿冒帳號等問題，也有人認為這又是平台和演算法另一次的「造神」。

澎湃新聞報導，這名被網友稱為「阿達西（維吾爾 語指兄弟、朋友）」的小販，以10元（人民幣，下同，約1.4美元）賣3個烤饢，一個重達2斤，因價格實在、分量十足受到關注。

奈斯爾丁的烤饢攤位原本就有顧客排隊，但附近商戶表示，約一周前開始，人氣突然暴增。10月19日傍晚，距離出攤還有兩小時，已有60多名顧客等候。當晚近7時，當奈斯爾丁與三輪車現身後，人群從四面八方湧來，一度擠壞附近商戶的桌子，連附近商戶都被擠出自己的攤位。

不過，排隊人潮中不全是買饢的顧客，許多主播舉著手機和自拍桿直播，對著手機裡的「家人們」喊話；也有商戶將攤位搬到附近，希望藉人潮增加生意。

除此之外，奈斯爾丁的攤位後方被貼上了蹭流量的橫幅廣告，上面還標註「奈斯爾丁‧熱西提助理帳號」，奈斯爾丁注意到後，直接把廣告拆了。 奈斯爾丁撕下蹭流量的廣告橫幅。 （取材自澎湃新聞）

隨著奈斯爾丁關注度增多，部分主播從奈斯爾丁的攤位追到他吃飯的地方和家附近，有網友在直播間喊話「別打擾人家」，還有網友指責「追著播，沒點底線」。網上還陸續出現了多個仿冒奈斯爾丁及其家人的帳號。

梳理近幾年的流量熱點發現，像「阿達西」這樣的故事並不少見，像「曉華理髮」、「雞排哥」等也曾引發關注。

中國傳媒大學教授徐培喜指出，「阿達西」等人物走紅，反映公眾對真實、接地氣及具有人情味故事的喜愛。復旦大學新聞學院副教授崔迪則認為，短視頻平台的演算法會放大流量趨勢，吸引主播及相關商業機構跟進，但這類突然走紅的普通人，在保護自己的層面上，「可能比我們普通人還脆弱」。 「阿達西」的攤位前擠滿了人。（取材自澎湃新聞）