61歲中國男在泰墜亡 手寫信：財產全給泰籍婚外伴侶

61歲中國男子在芭提雅墜亡。（取材自中國僑網）

AI摘要 文章摘要整理： 一名61歲中國男子在泰國芭提雅公寓墜亡，房內留有提及健康壓力與財產全給泰籍伴侶的手寫信，警方正釐清死因與法律效力。

一名61歲中國男子日前在泰國 芭提雅一處公寓墜樓身亡。警方在其房間內發現一封手寫信，內容提及健康問題帶來的壓力，並表達希望將全部財產留給一名泰籍伴侶的意願。目前，警方仍在調查事件原因，尚未公布最終死因。

中國僑網報導，當地時間23日上午7時許，芭提雅市警察局接獲通報，指邦拉蒙縣貼帕西路一處公寓發生墜樓事件。警方趕抵現場後，發現一名中國男子倒臥在大樓側面的道路上，醫護人員確認其已經死亡。遺體其後送往醫院保存，等待親屬提交文件並辦理相關手續。

據報導，死者姓徐，生前居住在公寓20樓，患有基礎疾病，並與一名泰籍女子共同生活，但兩人未辦理結婚登記。警方初步推測，事發時女子仍在熟睡，徐某可能趁其熟睡期間離開房間，隨後發生墜落。

警方在房內發現一封相信由徐某親筆書寫的信件。泰國媒體指出，信中提及健康問題造成的壓力，並表示希望將全部財產留給泰籍伴侶。不過，警方尚未公開信件全文，也未確認是否完成筆跡鑑定。

目前，警方尚未公布徐某所患疾病的具體情況及屍檢結果，公寓監控畫面、門鎖狀態和房內痕跡等調查資料也未對外披露，事件經過仍有待進一步釐清。

報導提到，芭提雅過去曾發生類似事件。2025年10月，一名70歲美國男子從當地一處公寓墜亡，現場留下涉及經濟困難的字條；2026年1月，一名86歲加拿大男子從宗天一處公寓14樓墜亡，嚴重健康問題曾被列為調查線索。

至於徐某留下的手寫信能否作為遺囑，其法律效力仍有待確認。根據泰國「民商法典」，自書遺囑須由立遺囑人親筆書寫全文、日期並簽名；普通書面遺囑則須符合簽名及兩名見證人同時在場簽名等法定要求。由於徐某與伴侶未登記結婚，財產安排亦可能涉及遺囑形式、財產種類及所在地，以及其他繼承人等因素。

截至目前，泰國警方仍在收集證據及詢問相關人員，尚未公布事件的最終調查結論。