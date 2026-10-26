成衣、珠寶、古法金飾 北京「國風高定」全球圈粉

中式國風高定持續圈粉全球的「密碼」，紅橋市場一家定製店工作人員為外國客人量體製衣。（本報北京傳真）

AI摘要 文章摘要整理： 北京高級定製將宋錦、雲錦、花絲鑲嵌等傳統工藝結合現代設計，讓國風成衣、珠寶與金飾在國內外市場持續走紅。

秀水街一針一線的國風成衣、紅橋市場一物一器的匠心珠寶、結合燕京八絕非遺技藝的古法金飾……近年來，北京高級定製行業將傳統非遺技藝、東方古典美學與現代潮流設計深度融合，催生出獨樹一幟的國風高定消費新熱潮。

在北京時尚行業，中式國風高定持續圈粉全球的「密碼」，在於設計師打通傳統與現代、東方與西方的審美壁壘，以潮流化、時尚化的創新表達，讓厚重的中國傳統文化適配全球審美。

秀水街合玉坊品牌主理人、設計師張代玉介紹，兩年前，她開始試著將宋錦、雲錦、香雲紗等中式傳統面料用於高定成衣製作，漸漸地，這些服裝從小眾走向主流。「這類面料承載複雜的傳統工藝，具有獨特的肌理質感與中式美學文化內涵，現在比海外頂奢面料更受外國遊客青睞。」她表示，自打將中式元素應用到成衣定製後，外國客群占比已超過30%。

芳華品牌創始人羅華呈在紅橋市場做了38年珠寶生意，他說：「十年前，店裡賣得最好的是歐美款式珠寶，現在賣不動了。」如今，無事牌玉墜成了店裡的熱銷爆款，「現在，很多我們原創的國風設計一推出，就收穫海外消費者的爭相追捧。」帶有生肖瑞獸、傳統圖騰、吉祥紋飾的珠寶成為主流。

去年9月，老鋪黃金把店鋪開進北京SKP一樓，在一眾國際頂奢品牌的環繞之中，結合景泰藍、花絲鑲嵌等燕京八絕傳統工藝打造的黃金飾品迅速出圈，憑藉獨具東方韻味的匠心設計俘獲大批消費者。

北京國風高級定製已然成為消費領域的熱門業態，沉澱千年的中式美學適配當代生活場景，順利接軌全球消費市場。