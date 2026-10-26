運用數位技術介紹 三星堆文物保護研究成果驚豔國際

四川德陽三星堆博物館與四川省文物考古研究院合作，運用VR、AR、MR等數位技術呈現考古發掘現場。（本報德陽傳真）

AI摘要 文章摘要整理： 三星堆遺址在馬來西亞舉行的2026 ICOMOS大會上展示多項文保成果，涵蓋土遺址保護、飽水象牙加固與數位化闡釋，獲得國際關注。

10月15日至24日，以「活態遺產：尊重、提升、接納、合作」為主題的2026國際古蹟遺址理事會大會（ICOMOS）在馬來西亞舉行，多項三星 堆文物保護研究成果在大會分論壇亮相，引起廣泛關注。

針對充沛降雨和濕熱環境造成的露天土遺址表面開裂、淺層滑塌等病害，四川省文物考古研究院館員胡芮、助理館員竇子超以三星堆遺址城牆保護為例，分享了軟覆蓋技術在大陸南方露天土遺址保護中的實踐經驗和成果。據竇子超介紹，保護團隊系統研發了適用於南方潮濕土遺址的軟覆蓋技術方案，形成了「加固修復—軟覆蓋保護—景觀協調」一體化的保護體系，能夠有效減緩劣化進程，提升遺址的可讀性與遺產景觀的視覺協調性。

成都市文物考古研究院副研究館員蔣璐蔓以「出土飽水象牙脫水加固關鍵技術研發與應用示範：基於三星堆和金沙遺址的實踐」為題，分享了40餘年來象牙保護的成果。針對飽水象牙極其脆弱的狀態，研究團隊構建了集保濕、防黴、提取於一體的飽水象牙現場保護技術體系，首次系統性構建從「劣化機理認知—現場應急保護—實驗室脫水加固—脫水加固效果評價—長期性能評估—應用示範」的全鏈條、一體化技術體系。

數位化闡釋方面，四川德陽三星堆博物館與四川省文物考古研究院合作，率先運用VR、AR、MR等數位技術在考古發掘現場開展數位化闡釋。三星堆博物館副研究館員董靜介紹，發掘現場的VR體驗已吸引超12萬名觀眾並獲多項行業獎項，為土遺址提供了成功的可持續展示路徑，助力文化遺產保護與傳承在數位時代獲得更強的生命力與吸引力。