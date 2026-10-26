中國國考熱門崗位難求 6千人搶吉林邊防這單位1職缺

中國2027年國家公務員今年計畫招錄3萬5700人，較上年度減少約2400人。圖為2026六年中國國家公務員考試考生走出考場。（中新社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 2027年中國國考報名出現極端分化，吉林邊防一職缺競爭逾6000比1，同時仍有多個崗位無人報名，顯示青年就業壓力下考公熱度持續升高。

在中國青年就業市場面臨壓力之際，2027年中國國家公務員考試報名24日截止，熱門職缺競爭激烈，其中，吉林出入境邊防檢查總站一個職缺招錄一人，截至當日下午17時，資格審查通過人數已超6000人，競爭比逾6000比1。不過，也有多個職缺無人提交報名申請。

中新網報導，2027年中國國考計畫招錄3萬5700人，較上年度減少約2400人。相關統計數據顯示，截至24日下午17時，已有300多萬人通過資格審查。

報名人數最多的十個職缺，報名人數均突破3400人。其中，吉林出入境邊防檢查總站「延邊邊境管理支隊一級警長及以下（17）」職缺招錄一人，資格審查通過人數超過6000人，競爭比逾6000比1。

還有多個職位出現數千人競爭一崗的現象。中國國家統計局河南調查總隊「鞏義調查隊一級科員」職缺招錄一人，資格審查通過人數為5534人，另有6人待審查；中國文旅遊部資源開發司「資源普查處一級主任科員及以下」職缺招錄一人，通過審查者4761人，另有107人待審查。

此次中國國考招錄繼續向應屆畢業生及基層職位傾斜。中國國家公務員局網站資料顯示，有2.69萬個招錄名額配置於縣（區）級及以下直屬機構；中央機關直屬市（地）級及以下機構則設置2.46萬個名額，主要招錄應屆大學畢業生。

中國教培機構華圖教育研究院專家易定宏表示，不同地區、部門的職缺要求及報考條件不同，報名熱度也有差異，報名階段熱度較高的職缺，往往報考門檻相對較低。他建議考生依自身情況，考量與職缺的適配性。

中國國家統計局日前數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9個百分點，但仍高於去年同期的17.7%。