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中首部AI電影「三星堆」 3天票房才115萬 千萬製作回收難

中國新聞組／北京26日電
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中國首部取得院線公映許可的AI超寫實電影「三星堆：未來往事」23日正式上映。（取...
中國首部取得院線公映許可的AI超寫實電影「三星堆：未來往事」23日正式上映。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國首部全AI電影《三星堆：未來往事》上映後票房冷清，3天僅115萬元；雖以AI壓低製作成本，仍因多次重製與人工修正而投入千萬元級預算。

中國首部取得公映許可的全人工智慧（AI）電影「三星堆：未來往事」23日正式登上院線。該片從製作歷時兩年，期間AI軟體不斷換代，團隊曾多次重新製作畫面。據報導，AI製作最大優勢是成本降低。不過票房欠佳，截至25日票房僅115萬元（人民幣，下同，約17.23萬美元），遠低於千萬元的製作成本。

綜合央視財經、財聯社和濟南時報報導，「三星堆：未來往事」全長100分鐘，畫面全部由AI生成，部分聲音由AI生成，角色均為原創數位形象，內容用超寫實影像融合古蜀文明與未來科幻。有觀眾表示，對片中萬箭齊發的畫面感到震撼，並認為畫面效果很好。

中國博納影視行政總裁、「三」片總製片人蔣德富說，以往千軍萬馬的大場面鏡頭，單鏡頭造價就要人民幣幾百萬元，還要遠赴海外製作，如今依靠AI技術就能輕鬆落地。而繼「三」片後，該公司已經啟動另一部AI影片「計劃外：廣寒行動」的製作計畫。

即使運用AI技術，但這部片並非「一鍵生成」。「三」片監製曲吉小江表示，影片僅製作環節前後便有近百人參與，成本達到人民幣千萬元級。隨著生成模型不斷更新，團隊曾多次重新製作畫面，人物穩定性、鏡頭連貫性以及適應大銀幕放映的畫面精度，仍需要大量人工調整。

但這部AI院線電影票房遇冷，25日上座率甚至低至1.1%。上海大學上海電影學院教授劉海波分析，市場反應平淡有多重原因，包括AI影像對普通觀眾的吸引力有限、影片缺乏知名演員，以及宣傳推廣不足等。

精華 FAQ

  • 這部中國首部取得公映許可的全AI電影，3天票房只有115萬元，25日上座率更低至1.1%，明顯不如市場預期，也遠低於千萬元製作成本。

  • 影片製作歷時2年，因生成模型不斷更新，團隊多次重做畫面；雖有AI降成本優勢，但人物穩定性、鏡頭連貫性與大銀幕精度仍需大量人工調整。

  • 片方認為AI可讓大場面更易落地，但教授劉海波指出，普通觀眾對AI影像吸引力有限，加上缺乏知名演員與宣傳不足，都是票房失利原因。

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