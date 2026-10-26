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在上海同框吳艷妮 全紅嬋被拍到腳步一深一淺 傷病未癒？

中國新聞組／北京26日電
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吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）
吳艷妮（左）在社媒曬出與全紅嬋（中）的合照。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

全紅嬋近日在上海與好友聚會並公開露面，但離場時步態異常引發外界憂心，外界推測她的右腳踝傷勢可能尚未完全痊癒。

最近，跨欄名將吳艷妮在社媒曬出合照，19歲的全紅嬋現身上海江邊露天露台，與好友一同喝下午茶，照片迅速在網上傳開。桌上擺著水果甜品和紅茶，背景是外灘江景，全紅嬋坐在中間乖巧配合自拍，頭上別著髮夾，打扮依舊樸素得像鄰家妹妹。這是這位跳水奧運冠軍離開跳台超16個月後，又一次走進公眾視野。

綜合媒體報導，比起剛剛在亞運會上拿到銅牌的吳艷妮，網友們更關心全紅嬋的近況，她目前已經回到廣州二沙訓練中心，進行恢復性訓練，但尚未進行跳台訓練，而且從活動現場的視頻來看，她的腳踝還是讓人有些揪心。

從網友拍攝的畫面來看，全紅嬋在離開活動現場時腳步一深一淺，左右腳受力明顯不均勻，步伐節奏與正常狀態有明顯差別；邁過台階時，腳底板似乎不敢完全發力，讓人擔心她的傷病是否還未痊癒。

這次上海之行排得挺滿。10月18日全紅嬋先現身一場品牌活動，那是她休養期後首次大型線下亮相，現場現學上海話和觀眾打招呼，自稱搞笑女，毫無拘束；19日晚她又更新了時隔兩個多月的社媒動態，穿白襯衫扎小辮跳手勢舞，話題全紅嬋長成大姑娘了隨即登上熱搜。之後她沒有返回廣東，留在上海與吳艷妮等不同項目的好友相聚。

全紅嬋上一次站上正式賽場還是2025年11月的全運會，當時右腳踝已確診慢性損傷，她帶傷幫廣東隊拿下女子團體金牌，賽後傷情加重進入系統康復。2026年4月30日，廣東省二沙體育訓練中心發布通報，寫明她右腳踝距腓前韌帶二度損傷，關節腔積液峰值達到8毫升，約為正常值上限的4倍，還有雙側脛骨慢性骨膜炎和腰椎勞損，暫不具備參賽條件。6月公布的亞運會跳水名單裡沒有她的名字，10米台單人和雙人最終都由陳芋汐和盧為出戰，世界排名積分隨之清零。

全紅嬋。（取材自微博）
全紅嬋。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她與吳艷妮等好友同框喝下午茶，氣氛輕鬆，但網友更注意到她離場時腳步一深一淺、左右腳受力不均，因而擔心腳踝傷勢是否仍未恢復。

  • 報導指出，她已回到廣州二沙訓練中心進行恢復性訓練，但還沒有開始跳台訓練，顯示她的身體狀況仍處於修復階段，尚未完全回到比賽狀態。

  • 她曾在2025年11月全運會帶傷出賽，之後傷情加重；2026年4月通報顯示右腳踝有二度損傷與積液等問題，6月亞運名單也未列入她的名字。

奧運 全紅嬋 亞運

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