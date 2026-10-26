小鵬X9撞到報廢 氣囊全沒彈出 售後竟說「撞擊力不夠」

因「老登」一詞翻車，小鵬汽車產品經理道歉。（取材自快科技）

▲ 影片來源：YouTube平台＠tony jim（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

AI摘要 文章摘要整理： 小鵬一方面因「老登」用詞爭議急忙澄清，另一方面又被X9車禍氣囊未彈出事件推上風口浪尖，輿論批評其重視話題行銷卻忽略行車安全。

小鵬汽車近日因其產品經理在MONA L05發布會上多次使用「老登」一詞引發爭議，而在產品經理為此道歉後，小鵬副總裁于濤又發長文辯解，並祭出100萬元（人民幣，下同，約15萬美元）獎勵，自清未炒作。與此同時，一輛小鵬X9撞到報廢、安全氣囊卻無一彈出，小鵬售後卻稱是「撞擊力度不夠」、「撞的點位不對」，再度引發輿論譁然。媒體為此評論，批評小鵬「糾結老登卻輕行車安全」是本末倒置， 與其硬拗，不如多關心自身汽車安全性能。

每日經濟新聞報導，爭議發生於15日的小鵬MONA L05預售發布會，登台講解的恩塔Etta開口即拋出「老登怎麼會懂年輕人想要什麼」，並呼籲拒絕「登味審美」引發抗議。恩塔Etta後來在道歉影片中解釋該詞是團隊內部用來吐槽汽車設計固化思維的玩笑用語，並非針對年齡。

對此，小鵬汽車副總裁于濤24日發長文，再稱「老登」是產品團隊對楊光、姜文、鳳頭和何小鵬這幾位產品規畫核心負責人的調侃，完全不涉及任何外部用戶，並表態：「如果有人能證明我們讓自媒體炒作老登事件，我願意獎勵100萬元。」

而就在小鵬汽車執著於澄清「老登」事件之際，據新晚報報導，老登事件發生的同日，一名小鵬X9車主江蘇劉先生指控，15日他朋友開他兩年前花40多萬元買的X9出行，為避車撞上綠化帶側翻，車輛幾乎報廢，但全車氣囊一個都沒彈，售後卻稱沒彈開是因「撞擊力度不夠」、「撞的點位不對」；小鵬郵件回覆也稱「本次事故未達到氣囊碰撞傳感器觸發條件」，讓他傻眼。

「我不知道我車速要多快，力度才夠。難道出事故的時候我要找點位去撞嗎？」劉先生說，廠家提出拆走電腦模塊檢測，他擔心數據被修改，堅持自費找有資質的第三方機構檢測，並質疑小鵬用戶手冊對氣囊展開條件多用「可能」表述，沒有明確標準。

對此，澎湃新聞發出評論，批評小鵬汽車幾番辯解「老登」事件，售後卻對X9撞報廢、氣囊無反應給出離譜的解釋，這種本末倒置的處置措施，讓消費者質疑車企熱中於玩網路梗、追逐年輕化流量，忽略了汽車最核心的底線「行車安全」。小鵬的答覆，不僅是一次失敗的輿情應對，更是對消費者生命安全的漠視，小鵬應當主動推進客觀中立的第三方檢測，把事實擺在陽光下。

對於老登事件，評論也指出，倘若小鵬高管們「沒一個不悅」，批評小鵬都是不被允許，那麼也就沒有必要讚美它了。如果一個大公司的副總裁一味硬拗、無原則力挺，那恐怕才是真正的登味兒十足。

一輛小鵬X9撞到報廢、安全氣囊卻無一彈出，客服回應讓網民傻眼。（取材自澎湃新聞）