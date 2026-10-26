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張雪「水上漂」破紀錄 麻陽書記被扔水裡 網讚：玩得起

中國新聞組／北京26日電
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張雪刷新紀錄後戲水慶祝，縣委書記也被「扔」進水裡。（視頻截圖）
張雪刷新紀錄後戲水慶祝，縣委書記也被「扔」進水裡。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

張雪在湖南麻陽駕駛改裝兩棲摩托車完成40.74公里水上挑戰破紀錄，並在慶祝時將縣委書記推入水中，引發網友熱議，也帶動家鄉麻陽紅糖與地方形象曝光。

張雪機車」創辦人張雪昨天在家鄉湖南懷化市麻陽縣，駕駛改裝的MX450兩棲摩托車，行駛40.74公里僅耗時32分鐘，打破「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」的金氏世界紀錄。戲水慶祝時還臨時起意，把麻陽縣委書記「扔」進水裡，這一幕逗樂廣大網友，紛讚地方官員接地氣、玩得起。

九派新聞報導，昨天的挑戰吸引成千上萬民眾驅車前來麻陽縣觀看。張雪稱可以在直播中幫助家鄉推銷特產「麻陽紅糖」，他說，「把我當牛馬用就可以了」；麻陽縣委書記廖園熙表示拒絕直播帶貨，「看挑戰就行了，平時看電視劇插播廣告的時候會很煩」，讚揚「張雪就是麻陽最好的廣告」。據了解，「麻陽紅糖」已經賣斷貨了。

挑戰成功後，興奮的張雪用喇叭喊話「不要讓書記上岸好不好」，鼓動眾人將搭船觀戰的廖園熙拋落水，眾人隨後也跳入河中。廖園熙事後笑稱，此舉是張雪「臨時起意」，「他一忽悠大家都同意了，還問我會不會游泳，幸好我會」。

麻陽縣委書記回應被讚接地氣，有人說，「天天和老百姓打交道，組織讓你當縣委書記，你不能真把自己當縣委書記，把自己當成老百姓」；還有人說，「確實親民，這種領導一般都很玩得起，有肚量」。活動結束後張雪和縣委書記握手告別，「下次騎摩托車來找你」；麻陽縣委書記也和張雪團隊擁抱告別。

張雪表示，除了一圓年輕的夢想、證明自己的技術實力，還希望透過此次挑戰讓家鄉麻陽被世界看見。張雪前天獲懷化市委書記韋朝暉接見，受聘為懷化文旅推廣大使。

精華 FAQ

  • 他在湖南懷化市麻陽縣駕駛改裝的MX450兩棲摩托車，於開闊水域行駛40.74公里，僅耗時32分鐘，成功打破金氏世界紀錄。

  • 張雪在挑戰成功後臨時起意，喊話不要讓書記上岸，眾人便把搭船觀戰的縣委書記廖園熙拋入水中。這種互動被網友認為很親民，也顯示官員相當放得開。

  • 活動吸引成千上萬民眾到場，張雪也表示希望借此推廣家鄉麻陽。麻陽紅糖因此賣斷貨，張雪更獲聘為懷化文旅推廣大使，帶動地方曝光。

張雪機車

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