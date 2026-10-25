歡迎參「棺」 廣交會這展位受矚 老闆親自躺進去示範

廣交會最另類展位走紅，老闆親自躺進棺材示範。(影片截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 第140屆廣交會上，一家出口棺木企業因老闆親自試躺示範而爆紅，吸引數百名海外採購商洽談，也凸顯冷門外貿商品的市場需求。

第140屆廣交會出現另類人氣展位！10月23日，廣州廣交會展館B區，一家專門出口歐式、美式棺木的企業吸引大批客商圍觀。展品雕花、烤漆及內襯一應俱全，老闆更親自躺進棺木，展示內部空間與使用效果，吸引現場民眾拍照、討論，成為展會話題之一。

廣州日報報導，這場面引發網友熱議，有人笑稱：「這才是真正的『躺平』天花板」，也有人留言：「0差評，歡迎參『棺』」「原來廣交會什麼都有，連身後事都安排上了。」工作人員也表示，這類展品在本屆廣交會確實相當受關注。

報導指出，這家企業來自山東省菏澤市東明縣，專注棺木出口業務已有20多年，至今參加過10屆廣交會，也是本屆展會中該品類的唯一展位。棺木外觀與一般人熟悉的款式不同，設計主要配合海外殯葬習慣，透過雕花、烤漆及內襯等細節，呈現不同的產品風格。

企業的市場表現也不容小覷。據相關資料，該公司2025年出口額達1.2億元人民幣，預計2026年可突破2億元，訂單已排至數月之後，目前正擴建生產線。參展開展僅4天，就有來自中東、非洲及歐洲的400多位採購商駐足洽談，甚至有俄羅斯客商表達簽約意願。

從市場分布來看，產品主要出口歐洲、非洲及東南亞，其中義大利是重要市場之一，非洲市場則有白色棺木受到青睞。對企業而言，棺木雖然屬於相對冷門的商品，卻因各地殯葬文化與需求不同，形成專門的外貿市場。

至於展出棺木是否涉及中國國內殯葬管理規定，相關資料指出，這批產品專供出口，不會流入中國國內市場，生產及出口流程依規定辦理。廣交會作為外貿展覽平台，涵蓋各種不同類別的出口商品，只要符合相關規範，便可參展。

一場老闆親自「試躺」的展示，意外讓棺木成為廣交會的熱門話題。這場熱度背後，反映的不只是展位的話題性，也凸顯外貿市場的多元需求。