美國閨女到中國讀書 考英語倒數第一 洋父親1句話神拷問

一名在美國長大、以英語為母語的姑娘到中國讀書，英語考試竟拿下全班倒數第一，引發熱議。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 一名英語母語者在中國讀書卻考出倒數第一，父親一句「你是會說英語的啊」引爆輿論，也讓外界重新討論英語教育與升學制度的矛盾。

一名在美國長大、以英語為母語的姑娘到中國讀書，英語考試竟拿下全班倒數第一，父親得知後震驚追問：「你是會說英語的啊！」這段影片近日引發熱議，也讓中國英語教育再度成為討論焦點：日常能流利溝通，為何不一定能在考卷上拿高分？

這一名博主甫發布影片，迅速累積約64萬次播放、近700條評論。留言從調侃轉向教育爭論，有人認為英語教學過度重視考試，主張改為選修、不再計入升學 分數；也有人反駁，中國教材難度不低，不能因個別案例就否定現行制度。

支持改革者指出，英語考試常著重文法、固定搭配、閱讀理解及答題技巧，與日常交流並非一回事。母語者即使能流利說英語，若不熟悉特定題型，也可能失分；反之，擅長背規則、刷題的學生，未必能在真實情境中自然開口。「會說」與「會考」的落差，正是這場討論的核心。

英語是否應列為升學主科，爭論已延續多年。2021年，中國全國政協委員許進建議英語不再列為高考 必考科目；教育部於2022年明確表示，語文、數學、外語科目及分值保持不變。2026年，考研名師湯家鳳提出降低英語課程地位，將分值由150分降至100分；政協委員洪明基也提出降分、一年考兩次並取最高分等方案。

爭論主要涉及3個問題：英語是否擠壓其他學科空間、學了多年卻難以開口的實用性落差，以及城鄉教育資源不均。有調查指出，農村學生英語高考平均分可能比城市學生低約20分。支持者認為，英語可能加劇升學差距；反對者則擔心，若降為非主科，學校可能縮減課時、削弱師資，家庭條件較好的學生仍可透過補習取得優勢。

這起事件不能單憑一次考試就判定英語教育成敗，卻凸顯語言能力與應試表現並不完全相同。問題或許不在英語該不該學，而在如何教、如何考。若考試過度偏重解題技巧，學生自然把時間花在刷題，而非聽說訓練。如何讓英語成為拓展能力的工具，而不是一刀切的升學門檻，才是這場爭論真正值得深究的方向。